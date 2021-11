Cử tri lo ngại giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh (dự kiến diễn ra vào tháng 12), sáng 4/11, các đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ Đại biểu số 3, 5, 6 đã TXCT các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.Vũng Tàu, các huyện: Long Điền, Đất Đỏ. Hội nghị TXCT được tổ chức hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu huyện, thị, thành phố đến các xã, phường, thị trấn.

Cử tri Nguyễn Quang Vinh, phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) kiến nghị tỉnh quan tâm phát triển ngành y tế, thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại buổi TXCT, các cử tri huyện Đất Đỏ phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình trạng tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Cử tri Lê Tất Ngôn, KP Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ phân tích, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp người dân chưa được đi làm ổn định, tuy nhiên một số mặt hàng thiết yếu tăng cao như: xăng, phân bón, gas… khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn.

Cử tri Nguyễn Quang Vinh (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) phản ánh, dịch COVID-19 xảy ra khiến bệnh viện quá tải, đội ngũ nhân viên y tế làm việc vất vả. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đầu tư về con người để phát triển ngành y tế hơn. Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Quang Vinh cho rằng, tỉnh cần quan tâm, chăm lo về sức khỏe, tinh thần cho HS trong bối cảnh học online, phải tiếp cận quá nhiều với các thiết bị điện tử.

Cử tri Lê Hùng Sơn (61, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm kiểm soát ra, vào giáp ranh liên tỉnh nhằm kịp thời phát hiện những người nhiễm COVID-19, không để dịch xâm nhập vào tỉnh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, gây lây lan dịch. Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu đãi cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách tại các thôn, ấp, khu dân cư và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở khu dân cư để họ yên tâm, phấn khởi, tích cực tham gia phòng, chống dịch ở cơ sở.

Các vấn đề về chiến lược phát triển kinh tế, chính sách an sinh cũng được các cử tri quan tâm. Cử tri Ngô Lương Kim (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) cho rằng, Cảng Cái Mép là cảng có giá trị của tỉnh, vì vậy cần có giải pháp để sớm giải ngân và triển khai thi công cầu Phước An, đầu tư hạ tầng cơ sở cảng, logictis… để phát triển dịch vụ cảng. Về du lịch, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh có giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch đáp ứng yêu cầu mới.

Cử tri Nguyễn Quốc Quân (ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) kiến nghị tỉnh xem xét sớm phê duyệt đề án nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách trong thời gian tới.

Cử tri Lê Tất Ngôn phản ánh về tuyến QL 55 thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ, có lưu lượng xe quá tải, gây ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng sớm có giải pháp nhằm bảo đảm việc đi lại của người dân.

Cử tri Cao Văn Xinh (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) cho biết, tuyến kênh mương qua cánh đồng Đăng đã được đầu tư 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng, vì vậy, mong các ngành xem xét sớm nghiệm thu đưa tuyến kênh mương này vào sử dụng.

Cử tri Nguyễn Huy Thông (tổ 10, xã Tam Phước, huyện Long Điền) phản ánh ngã ba Hương lộ 14 qua 3 xã An Nhứt - Tam Phước - An Ngãi nhiều năm nay mật độ lưu thông qua tuyến đường này cao gây mất an toàn cho việc đi lại của người dân và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Cử tri kiến nghị, tỉnh xem xét nâng cấp, cải tạo tuyến Hương lộ này.

Cử tri Nguyễn Văn Rô (thôn 2, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) đề nghị chính quyền sớm thực hiện quy hoạch vùng nuôi bè trên sông Chà Và để người dân có vùng nuôi hải sản ổn định và có chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân di dời vùng nuôi hải sản. Bên cạnh đó, Nhà nước cần sớm thực hiện đền bù, cấp đất tái định cư cho người dân bị giải tỏa để làm dự án tuyến đường Long Sơn - Cái Mép.

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về tình trạng thi công tuyến đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh (huyện Long Điền) kéo dài, gây khó khăn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, gây ngập úng nhà dân hai bên đường. Các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đồng bào dân tộc xung quanh khu vực lòng hồ Suối Môn (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ); đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cử tri kiến nghị cần có kịch bản phòng chống dịch trong tình hình mới, tăng cường nhân sự, trang thiết bị cho trạm y tế, xét nghiệm định kỳ các cơ sở sản xuất, tài xế bảo đảm không để đứt gãy chuỗi sản xuất và an toàn cho người dân

NHÓM PV THỜI SỰ