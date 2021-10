Kinh tế duy trì tăng trưởng khá

Ngày 21/10, Thị ủy Phú Mỹ đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 6 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

9 tháng năm 2021, Thị ủy Phú Mỹ đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, mặc dù bị ảnh hưởng do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 70,9% kế hoạch (36.982 tỷ đồng), tăng 11,8 % so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN đạt 72,8% kế hoạch (13.547 tỷ đồng), tăng 5,7 % so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 87,15% dự toán.

Hội nghị cũng đã thông qua các báo cáo về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đầu tư công; bảo vệ môi trường; bàn giải pháp và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, TX. Phú Mỹ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả bảo đảm hoàn thành mục tiêu kép “vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thị xã năm 2021 đã đề ra.

QUANG VŨ