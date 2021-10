Kiên trì vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 4/10, HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Hai.

Đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu biểu quyết thông qua các Dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, qua hơn 2 tháng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thành phố chính thức trở thành vùng xanh vào ngày 3/10.

9 tháng năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng kinh tế - xã hội thành phố vẫn đạt một số kết quả tích cực. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2.999 tỷ đồng (đạt 47,66% kế hoạch, bằng 78,47% so với cùng kỳ); thu ngân sách 9 tháng hơn 3.932 tỷ đồng (đạt 107,1% so dự toán tỉnh giao); chi ngân sách hơn 1.327 tỷ đồng (đạt 70,29% so với tỉnh giao).

Trong chương trình Kỳ họp, các đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu đã thảo luận, quyết nghị thông qua 21 nghị quyết, trong đó có nghị quyết phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình (phường 9); báo cáo chủ trương xây dựng Trường MN khu tái định cư phường Thắng Nhất...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh, thành phố tiếp tục kiên trì “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong đó, thành phố chú trọng xây dựng kế hoạch, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, TP. Vũng Tàu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG