90 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại TT. Long Hải

Ngày 1/10, tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (TT. Long Hải), BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền tổ chức buổi gặp mặt 90 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TT. Long Hải.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trước khi trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Long Điền ghi nhận, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ngày đêm trực chốt, tuần tra, kiểm soát địa bàn, hỗ trợ người dân, góp phần đưa tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị trấn Long Hải cơ bản được kiểm soát.

Dịp này, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã tặng quà 90 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Trước đó, từ ngày 22/8 đến 30/9, 90 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Long Điền và Công an TT. Long Hải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT tại tâm dịch Long Hải; đồng thời tuyên truyền người dân Long Hải thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó” trong thời gian toàn thị trấn áp dụng Chỉ thị 16.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN