Không để chậm trễ trong cấp, đổi giấy phép lái xe

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được phản ánh của ông D.T.V. (ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu) về việc chậm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại Sở GT-VT. Phóng viên đã tìm hiểu về vấn đề này.

Người dân có thể nộp hồ sơ cấp, đổi GPLX tại trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh hoặc nộp trưc tuyến qua mã QR.

Vì sao chậm xử lý hồ sơ?

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông V. cho biết, trước khi cơ quan công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Sở GT-VT chuyển sang, tháng 1 vừa qua, ông đến Bộ phận một cửa tỉnh để nộp hồ sơ đổi GPLX. Tại đây, nhân viên tiếp nhận của Sở GT-VT cung cấp Thông báo số 51/TB-SGTVT ngày 6/1/2025 của sở này là chỉ nhận đổi cho các GPLX còn thời hạn 7 ngày.

Sau đó, tháng 2, ông lại đến nộp hồ sơ đổi GPLX nhưng không được tiếp nhận cũng với lý do tương tự như trên. "Khi GPLX của tôi còn hạn dưới 7 ngày (chưa kể 2 ngày nghỉ cuối tuần), đến nộp hồ sơ làm thủ tục xong, tôi được nhận giấy hẹn với thời gian là 1 tháng. Việc này đồng nghĩa trong 1 tháng tôi không được điều khiển xe, ảnh hưởng tới sinh kế của gia đình. Tôi mong cơ quan quản lý Nhà nước nhanh chóng giải quyết hồ sơ cấp đổi GPLX đúng thời hạn để hỗ trợ người dân", ông V. bày tỏ.

Xung quanh nội dung trên, đại diện Sở GT-VT (nay là Sở Xây dựng) cho biết, tháng 1, ông V. nộp hồ sơ nhưng Sở GTV-T không tiếp nhận bởi trước đó, sở đã có Thông báo số 51/TB-SGTVT về việc chỉ tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX còn 7 ngày trước ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của GPLX. Trong khi đó, hạn sử dụng GPLX của ông V. còn hơn 7 ngày.

Sau đó, Sở GT-VT đã ra thông báo tạm dừng tổ chức sát hạch, cấp đổi GPLX từ ngày 19/2 để chuyển giao nhiệm vụ này sang cơ quan công an nên cũng không thể tiếp nhận hồ sơ của ông V. Tuy nhiên, do ngày 19/2 chưa xong việc chuyển giao, nên Sở GT-VT tiếp tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp lại GPLX để không gây gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân.

Đầu tháng 3, Công an tỉnh đã tiếp nhận nhiệm vụ này từ Sở GT-VT. Công an tỉnh đã và đang tăng cường giải quyết hồ sơ của người dân qua dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. "Người dân cũng có thể nộp hồ sơ đổi GPLX ngay tại xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi hoàn thành các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay", đại diện Sở Xây dựng thông tin thêm.

Người dân cấp đổi, cấp lại GPLX cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đổi hoặc cấp lại GPLX theo mẫu; giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn cấp (trừ người có GPLX hạng A1, A, B1); bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của GPLX, căn cước công dân; hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Trường hợp GPLX được tích hợp 2 hạng mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép của 1 hạng thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại. Nếu có nhu cầu đổi GPLX xuống hạng thấp hơn, người dân phải khai rõ trong đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. Phí mỗi lần đổi, cấp lại GPLX là 135 ngàn đồng. Kết quả được trả sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Thông tin GPLX được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục CSGT sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ.

Làm việc cả ngày nghỉ

Đại diện Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tiếp nhận từ Sở GT-VT cơ sở dữ liệu về quản lý sát hạch, cấp GPLX, hồ sơ có liên quan, tổ chức tập huấn sát hạch viên, bố trí phòng làm việc, đường truyền, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời, lực lượng công an đã làm việc cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu cấp, đổi GPLX của người dân.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, tính đến hết ngày 3/3, đơn vị đã tiếp nhận trực tiếp là 127 hồ sơ, trực tuyến là 63 hồ sơ cấp, đổi GPLX theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hiện tại, công tác tiếp nhận hồ sơ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Trường hợp người dân muốn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thì thực hiện theo hướng dẫn trên đường link đã được Phòng CSGT đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (địa chỉ đường link: https://docs.google.com/document/d/1xJk-FXGZg0HaDlejZsQ6Bb-wD5RNoJB6-3EUTSlBDNU/edit?tab=t.0 ) hoặc hướng dẫn theo mã QR.

Sau khi hoàn tất thủ tục, nộp lệ phí theo quy định, người dân sẽ được nhận giấy hẹn trả GPLX. Trong thời gian 5 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, người dân sẽ được nhận GPLX mới bằng bản điện tử qua ứng dụng VNeID và bản vật lý sau đó.

"Ngoài ra, người dân có nhu cầu thực hiện trực tiếp, có thể đến trụ sở của Phòng CSGT Công an tỉnh (189 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) và 2 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu và tại huyện Côn Đảo", Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ