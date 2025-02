Vay tiền không trả bị xử lý như thế nào?

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được đơn phản ánh của bà Đ.T.H. (TP. Vũng Tàu) về việc bà Ng.A.B (TP.Vũng Tàu) có hành vi vay tiền nhưng không trả.

Theo nội dung trình bày của bà H., gia đình bà và gia đình bà N.A.B. quen biết nhau do có con học cùng lớp. Ngày 18/1, bà B. gọi điện cho bà H. hỏi mượn tiền để chữa trị cho chồng bị tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Tin lời, bà H. đã chuyển khoản 15 triệu đồng cho bà N.A.B..

Chỉ 2 ngày sau, vào 20/1, bà B. tiếp tục nhắn tin cho bà H. một cách khẩn thiết, xin vay thêm 10 triệu đồng vì chồng bà nguy kịch. Mặc dù không còn tiền, vợ chồng bà H. đã phải vay mượn từ người khác để giúp đỡ.

Trước đó, ngày 14/12/2023, bà B. cũng đã từng mượn tiền bà H. với lý do bà nội bệnh nặng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả. Tổng số tiền bà B. nợ bà H. là 35 triệu đồng.

Ngày 21/1, bà H. tình cờ phát hiện chồng bà B. vẫn khỏe mạnh, chở con đi học bình thường. Nghi ngờ bị lừa, ngày 22/1, vợ chồng bà H. đến nhà bà B. để làm rõ sự tình. Bà B. thừa nhận không có tai nạn nào xảy ra và viết giấy vay tiền cam kết trả nợ vào ngày 27/1/2025. Tuy nhiên, vợ chồng bà B. không trả đúng hẹn. Từ những sự việc nêu trên, bà H. cho rằng đang bị lừa đảo có chủ đích và xem xét đưa vụ việc ra pháp luật.

Trao đổi sự việc với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà B. thừa nhận có vay tiền của bà H., đồng thời giải thích lý do nói dối về vụ tai nạn của chồng là do làm ăn thua lỗ và một số nguyên nhân khác. Thêm vào đó, bà B. cho biết, hơn 1 năm nay bà thất nghiệp nên mọi chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình đều phải trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng. Do vậy, việc trả nợ cho bà H. gặp nhiều khó khăn.

“Tôi sai khi đã nói dối để vay tiền. Nhưng lúc đó tôi quá túng quẫn, nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác. Tôi cam kết sẽ trả đủ số tiền cho bà H. trong tháng 3/2025”, bà B. cho biết.

Theo Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh), hành vi gian dối để vay từ 2 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu bà B. có ý định trả nhưng do khó khăn chưa trả đúng hạn, thì có thể xem là tranh chấp dân sự. Bà H. có thể khởi kiện ra tòa để được giải quyết.

“Nếu có bằng chứng bà B. cố tình né tránh trả nợ sau khi bị đòi nhiều lần, bà H. có thể tố cáo ra cơ quan công an để xử lý theo pháp luật”, Luật sư Quang cho biết.

PHƯỚC QUÝ