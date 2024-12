Không đủ căn cứ khởi tố vụ án hiếp dâm

Bà T.T.T.P. (ngụ KP.Hải Lộc, TT.Long Hải, huyện Long Điền) gửi đơn tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh về việc không đồng ý với kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Long Điền.

Địa điểm nơi bà T.T.T.P. trình báo xảy ra sự việc.

Trước đó, bà P. có đơn gửi Công an huyện Long Điền tố cáo ông H.V.T. có hành vi hiếp dâm bà. Trong đơn, bà P. nêu, tháng 5/2024, bà có thời gian lưu trú ở chỗ của bà N.T.M.T tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Trong quá trình ở đây, bà P. có tiếp xúc với ông H.V.T.

Theo bà P., đêm 21/7, bà bị ông T. thực hiện hành vi hiếp dâm và có sự giúp sức của bà T. Bà có chống cự, kêu cứu, nhưng vì đêm khuya nên không ai nghe thấy. Khoảng 15 ngày sau, bà P. làm đơn tố cáo hành vi của ông T. đến cơ quan công an.

Cũng theo bà P., trong quá trình giải quyết đơn tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, bà đã cung cấp đoạn ghi âm có nội dung ông T. thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với bà. Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền cũng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường quá trình và hành vi hiếp dâm của ông T. đối với bà.

Tuy nhiên, ngày 13/11 vừa qua, bà P. nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền về quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác tội phạm hiếp dâm xảy ra ngày 21/7 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền theo quy định tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự (không có sự việc phạm tội). “Chứng cứ đã cung cấp cho Cơ quan CSĐT là đủ cơ sở để cấu thành hành vi hiếp dâm của ông T. Do vậy, quyết định của Công an huyện Long Điền là chưa thỏa đáng, tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ sự việc để không bỏ sót người phạm tội”, bà P. nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về khiếu nại của bà P., Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của bà P., Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã tiếp nhận xử lý thông tin theo quy định.

Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, trong đoạn ghi âm do bà P. cung cấp, nội dung thể hiện ông T. mong muốn được xin lỗi và bồi thường những tổn thất về tinh thần nếu có cho bà P. Nếu ông T. hiếp dâm bà P. thì sao lần đầu tiên bà P. không tố cáo mà để quan hệ tình dục 3 lần mới trình báo. Trong nội dung đoạn ghi âm không thể hiện việc ông T. thừa nhận có hành vi hiếp dâm bà P.

Ngoài ra, việc thực nghiệm hiện trường là thực hiện theo lời khai của bà này, không phải Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền xác định ông T. đã có hành vi hiếp dâm. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, bà P. không cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi hiếp dâm theo đơn tố giác.

Từ kết quả xác minh thể hiện trong hồ sơ vụ việc, Cơ quan CSĐT nhận thấy chỉ có duy nhất lời khai của bà P. cho rằng bị ông T. hiếp dâm và bà T. giúp sức. Ông T. và bà T. thừa nhận sự việc ông T. có thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bà P. và khai do bà P. tự nguyện. Ngoài ra, không có tài liệu, chứng cứ khác xác định bà P. bị ông T. hiếp dâm. Từ những cơ sở trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền nhận định không có cơ sở xác định ông T. thực hiện hành vi hiếp dâm bà P.

Cũng theo Công an huyện Long Điền, đơn vị đã nhận được đơn khiếu nại về kết quả điều tra tố giác tội phạm của bà P., đồng thời bác đơn khiếu nại, giữ nguyên toàn bộ quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đối với đơn tố giác của bà P. về vụ việc trên.

Trong trường hợp bà P. không đồng ý với quyết định của cơ quan điều tra, bà có quyền khiếu nại đến Viện trưởng VKSND huyện Long Điền để được xem xét, giải quyết trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.

