Mất tình thân vì tranh chấp đất đai

Tích cóp tiền mua nhà bị anh trai chiếm ở?

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trương Văn Cu (SN 1976, ngụ ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ) cho biết, ông là con trai trong một gia đình làm nghề biển ở TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Từ khi còn trẻ, ông đã đi biển kiếm sống và sống chung với mẹ là bà Trương Thị Anh (SN 1940). Suốt nhiều năm, toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc lao động trên biển ông đều đưa mẹ giữ mà không có bất kỳ giấy tờ xác nhận.

Năm 2020, theo sự giới thiệu của mẹ và em gái, ông Cu mua một lô đất diện tích 100m² với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Vì công việc thường xuyên phải xa nhà, mọi thủ tục mua bán và giấy tờ đều do mẹ và em gái của ông thực hiện. Sau khi mua đất, ông đã đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Năm 2021, ông Cu có làm thủ tục cấp đổi Giấy CNQSDĐ đứng tên mình và đưa cho mẹ giữ bản chính. Thời điểm mua đất, trên đất có sẵn 1 căn nhà cấp 4. Do nhà đã cũ, nên khoảng vài tháng sau khi mua đất và nhà, ông Cu sửa sang lại căn nhà. Cuối năm 2020, khi ông Cu đi biển, ông Trương Văn Hiệp là anh ruột của ông Cu xin đến ở nhờ từ đó đến nay.

Năm 2022, ông Cu kết hôn hợp pháp với bà Nguyễn Thị Ly. Sau khi kết hôn, ông Cu muốn vợ chồng chuyển vào căn nhà đã mua để sinh sống, nhưng ông Hiệp không chịu trả nhà. Ông Hiệp hứa hẹn sẽ dọn đi nhưng nhiều lần thất hứa, thậm chí còn đuổi ông Cu ra khỏi nhà của chính mình. Để giữ hòa khí gia đình, ông Cu đành thuê trọ sống tạm bên ngoài, chờ anh trai sắp xếp. Tuy nhiên, sự chờ đợi kéo dài mà không có kết quả.

Buộc kiện người thân ra tòa để đòi đất

Tiếp chúng tôi trong căn nhà trọ nhỏ ở xã Phước Long Thọ với gương mặt buồn bã, ông Cu cho biết, sau sự việc đòi lại ngôi nhà không thành, cuối năm 2023, ông đành khởi kiện mẹ và anh trai của mình ra TAND huyện Đất Đỏ để đòi lại nhà, đất của chính mình.

Ngày 11/6/2024, TAND huyện Đất Đỏ đưa vụ án tranh chấp đất đai giữa ông Cu và bà Anh (tức mẹ ông Cu) ra xét xử. Tại phiên tòa, bà Anh phủ nhận căn nhà và diện tích đất trên là của ông Cu mà là của bà Anh, bà chỉ nhờ ông Cu đứng tên giùm. Điều khiến ông Cu đau lòng hơn là em gái và anh trai cũng khẳng định trước tòa rằng căn nhà đó do bà Anh mua và chỉ nhờ ông Cu đứng tên trên Giấy CNQSDĐ. Tất cả nhân chứng, tài liệu, chứng cứ trong vụ án đều chống lại ông Cu như: việc ông Cu nhờ bà Anh giữ tiền không có tài liệu, bằng chứng; xem đất, mua nhà, đặt tiền cọc là do em gái ông Cu thực hiện; tiền mua nhà do bà Anh đưa…

Cuối cùng HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cu về việc yêu cầu ông Hiệp rời khỏi nhà và trả lại nhà đất cho ông; chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Anh, tuyên hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa ông Cu và vợ chồng ông Hiếu, bà Giang là vô hiệu; công nhận bà Anh được QSDĐ đối với thửa đất trên; bà Anh được quyền liên hệ với cơ quan chuyên môn để chỉnh lý sang tên cho bà Anh trên giấy CNQSDĐ…

Ông Cu cho biết, ông đang tiếp tục kháng cáo vụ việc lên TAND tỉnh để đòi lại tài sản của mình.

Vì đâu nên nỗi?

Theo ông Cu, nguyên nhân chính dẫn đến sự rạn nứt trong gia đình ông xuất phát từ việc ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Ly. Cuộc hôn nhân này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía mẹ ông, bà Anh. Bà nghi ngờ bà Ly có ý đồ lợi dụng và nhắm vào tài sản của ông Cu. Vì lo lắng cho con, bà Anh đã giữ lại quyền sở hữu đất và nhà, từ đó dẫn đến tranh chấp.

Ông Cu cho biết, ký ức tuổi thơ, gia đình vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Gia đình ông từng là một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, cha mẹ, con cái, anh em đoàn kết yêu thương nhau. Ông vẫn nhớ những lần mẹ chăm sóc khi ông ốm, những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình yêu thương gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả như trở nên nhạt nhòa.

“45 tuổi tôi mới gặp được người phụ nữ phù hợp và thương mình, lấy nhau để nương tựa vào nhau khi tuổi đã xế chiều. Tôi không oán trách mẹ, chỉ cầu mong mẹ hiểu và thương tôi, chấp nhận cuộc hôn nhân này và trả lại nhà đất”, ông Cu nói.

