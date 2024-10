Dự án Trường THCS Hàn Thuyên, TP.Vũng Tàu: Việc bồi thường khi thu hồi đất có thỏa đáng?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trú tại 54/29 Hàn Thuyên, phường 10, TP.Vũng Tàu phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc gia đình ông bị thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Hàn Thuyên, nhưng công tác bồi thường chưa thỏa đáng.

Diện tích đất và nhà của ông Nguyễn Mạnh Hùng tại 54/29 Hàn Thuyên (phường 10, TP.Vũng Tàu) đã được bàn giao cho cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu để thực hiện dự án Trường THCS Hàn Thuyên.

Giá bồi thường thấp?

Theo ông Hùng, diện tích 80,9m² đất thuộc thửa 178, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại đường Hàn Thuyên (phường 10, TP.Vũng Tàu) được ông mua từ năm 2011. Trên đất có căn nhà cấp 4 cũ. Diện tích đất này bị thu hồi để thực hiện dự án Trường THCS Hàn Thuyên.

Đối với đất, nhà, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi, ông Hùng chỉ được bồi thường gần 122 triệu đồng. Trong đó, tiền bồi thường đất nông nghiệp gần 120 triệu đồng, hoa màu gần 2 triệu đồng, còn nhà không được bồi thường. Cụ thể, theo Quyết định 6360, ngày 6/12/2017 của UBND TP.Vũng Tàu, gia đình ông Hùng được bồi thường giá trị đất nông nghiệp, vị trí 4, đường loại 4 với mức giá hơn 1,48 triệu đồng/m2. Theo ông Hùng, giá bồi thường đất quá thấp (chỉ bằng 1/20 giá thị trường) khiến gia đình ông gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.

Ông Hùng cho biết thêm, từ khi nhận được quyết định thu hồi đất, ông đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên UBND phường 10, UBND TP.Vũng Tàu và các cơ quan liên quan đề nghị xem xét lại giá bồi thường. Bên cạnh đó, hiện nay, ông không còn chỗ ở nào khác nên kiến nghị thành phố cấp cho một lô đất ở để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau nhiều lần gửi đơn, ông vẫn chưa nhận được trả lời thỏa đáng.

Vì vậy, tháng 12/2023, ông Hùng đã khởi kiện đến TAND tỉnh đối với quyết định hành chính của UBND TP.Vũng Tàu về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Hàn Thuyên. Ngày 29/3/2024, UBND phường 10 tổ chức vận động và hứa sẽ cấp cho ông Hùng một lô đất ở mới. Do đó, ông Hùng đã ký biên bản bàn giao mặt bằng và rút đơn khởi kiện tại TAND tỉnh.

“Đến nay, gia đình tôi vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về việc cấp đất mới. Phải chăng các cơ quan chức năng đang thờ ơ trong việc giải quyết quyền lợi hợp pháp của tôi?”, ông Hùng băn khoăn.

Đang xem xét cấp đất tái định cư

Liên quan đến khiếu nại của ông Hùng, ông Bùi Trung Tuyến, Chủ tịch UBND phường 10 cho biết, việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án Trường THCS Hàn Thuyên là đúng quy định của pháp luật.

Giá đất bồi thường đã được xác định dựa trên khung giá đất do UBND tỉnh ban hành. Việc ông Hùng cho rằng mức giá bồi thường thấp (chỉ bằng 1/20 so với giá thị trường) là chưa chính xác. Bởi lẽ, giá đất tại khu vực đường Hàn Thuyên đã được cơ quan chức năng tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành. Việc ông Hùng không được bồi thường nhà ở trên đất là do chủ cũ xây dựng trên đất nông nghiệp đã bị UBND phường 10 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2009. Do đó, căn nhà này không đủ điều kiện để bồi thường theo quy định.

Về nguyện vọng cấp đất ở mới của ông Hùng, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu cho biết, thành phố đang khó khăn trong việc bố trí quỹ đất tái định cư, đặc biệt là các lô đất trong khu vực trung tâm. Tuy nhiên, qua xác minh thông tin, trung tâm nhận thấy, sau khi bị thu hồi diện tích đất trên thì ông Hùng không có chỗ ở nào khác. Do đó, trung tâm đang tham mưu UBND TP.Vũng Tàu xem xét cấp một lô đất tái định cư cho ông Hùng để gia đình ổn định cuộc sống.

