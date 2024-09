Xã Hòa Long (TP.Bà Rịa): Đường ngập nặng sau mỗi cơn mưa lớn

Đường 62 (ấp Nam, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) bị ngập mỗi khi mưa lớn, khiến cuộc sống của người dân khu vực này gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi đường ngập sâu kết hợp với "ổ voi", "ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại đường 62, học sinh bị té ngã khi đi qua đoạn đường ngập sâu.

Người dân cho biết, mỗi lần trời mưa, đặc biệt sau những cơn mưa lớn kéo dài, đường 62 ngập nặng gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều trường hợp bị trượt ngã, thậm chí bị thương do ngã xe vì né "ổ voi", "ổ gà" lớn nhỏ xuất hiện giữa đường. "Người đi đường vừa tránh nước, vừa dò đường vì không biết chỗ nào có "ổ gà". Cách đây không lâu, khi chở hàng đi qua khu vực này tôi bị ngã xe vì không nhìn thấy hố to giữa đường. Nhiều người cũng bị té giống như tôi”, bà Lê Thị Thê (ấp Nam, xã Hòa Long) bức xúc nói.

Đối với HS, việc đi lại càng khó khăn hơn. Em Nguyễn Hữu Nam (HS lớp 6, Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng) kể: "Có hôm trời mưa to, nước ngập đường, con không nhìn thấy các hố trên đường nên xe đạp của con bị sụp "ổ gà" khiến người và sách vở ướt hết".

Tình trạng ngập nước lâu ngày không chỉ khiến đường nhanh xuống cấp mà còn gây ra ô nhiễm môi trường. Người dân cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do một hộ dân trong khu vực, khi xây nhà đã chắn ngang lối thoát nước chung khiến nước không thoát được. "Trước đây đường 62 không hề ngập, dù mưa to đến đâu thì nước cũng thoát hết sau một vài giờ. Từ khi hộ ông M.X.V. xây nhà, khoảng 6 tháng trở lại đây, khu vực này ngập triền miên, dù chỉ là cơn mưa nhỏ. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên xã, nhưng chưa thấy có biện pháp gì cụ thể”, một hộ dân sống tại khu vực đường 62 cho biết.

Từ phản ánh trên, sáng 26/9, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có mặt tại tuyến đường 62 và ghi nhận, dù trời không mưa, nhưng đường vẫn ngập. Mực nước ngập từ 30-50cm, che lấp hoàn toàn "ổ voi", "ổ gà" khiến việc lưu thông của người dân vô cùng khó khăn. Nhiều người khi qua đường, thấy nước ngập đã quay đầu xe trở lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long cho biết, địa phương có nhận được phản ánh của người dân và đã phối hợp với các phòng chức năng của TP.Bà Rịa khảo sát. Thực tế có tình trạng ngập như người dân phản ánh. Nguyên nhân, khu vực này vùng thấp trũng, chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh nên thoát nước kém.

"Đường Hương lộ 2 (xã Hòa Long) đang thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Trong đó, sẽ đầu tư hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải. Do đó, sau khi hệ thống thoát nước đường Hương lộ 2 hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được tình trạng ngập tại đường 62 do là hướng thoát nước chính của khu vực. Trước mắt, nhằm đảm bảo thoát nước và an toàn giao thông khu vực đường 62, UBND xã sẽ đề xuất UBND TP.Bà Rịa có biện pháp khơi thông dòng chảy để giải quyết tạm thời tình trạng ứ đọng nước ở khu vực này. Đồng thời, kiến nghị các phòng chức năng tham mưu UBND TP.Bà Rịa có văn bản đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình", ông Hiếu thông tin.

Người dân trong khu vực hiện đang rất mong mỏi chính quyền nhanh chóng xử lý nguyên nhân gây ngập, sửa chữa lại con đường để việc đi lại không còn là nỗi lo mỗi khi trời mưa.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG