Vi phạm giao thông không đóng phạt nguội, sau 1 năm có được xóa?

Theo Điều 28, Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, trong 10 ngày làm việc kể từ khi phát hiện vi phạm, CSGT nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và gửi thông báo “phạt nguội” đến chủ xe. Theo cơ quan chức năng, trước đây, theo quy định tại Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Lúc này, người vi phạm phải quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết. Còn hiện nay, theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, để nộp phạt nguội, chủ phương tiện không cần quay lại nơi vi phạm, mà có thể nộp phạt thông qua các hình thức sau: - Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt. - Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. - Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 56, khoản 2 Điều 78, Luật Xử lý vi phạm hành chính. - Nộp tiền phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích.