Khuyến khích tố giác căn hộ cho thuê chui trong tòa nhà The Sóng

Trao đổi với các DN kinh doanh lưu trú tại Tổ hợp căn hộ du lịch - khách sạn The Sóng (số 28 đường Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) sáng 29/8, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch đề nghị, các DN, cá nhân đang kinh doanh hợp pháp tại đây nếu biết căn hộ nào đang cho thuê chui, cần mạnh dạn tố giác với Ban quản lý tòa nhà và Sở Du lịch.

Đối với Ban quản lý Tổ hợp căn hộ - khách sạn The Sóng, Phó Giám đốc Sở Du lịch đề nghị phải tăng cường tuyên truyền đến chủ sở hữu căn hộ quy định trong kinh doanh lưu trú du lịch, giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera, nếu phát hiện căn hộ có dấu hiệu cho thuê du lịch cần thông báo ngay với công an phường, thanh tra Sở Du lịch tiến hành kiểm tra trên tinh thần phối kết hợp quản lý chặt tạo địa chỉ du lịch an ninh, an toàn.

Theo kế hoạch, trước và trong lễ 2/9, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra đột xuất các chung cư đang có tình trạng cho thuê du lịch.

ĐĂNG KHOA