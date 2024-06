TP. Vũng Tàu phân luồng giao thông phục vụ lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự

Tin từ UBND TP. Vũng Tàu, để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các hoạt động trong lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở và “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại TP.Vũng Tàu, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý với các phương án phân luồng giao thông, tạm dừng lưu thông tại một số tuyến đường.

Khu vực Công viên Bãi Trước, phường 1, TP.Vũng Tàu – nơi diễn ra lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở và “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố năm 2024.

Cụ thể, thành phố xây dựng phương án phân luồng giao thông, tạm dừng lưu thông tại một số tuyến đường theo thời gian như sau:

- Cấm toàn bộ mặt đường Quang Trung đoạn từ ngã ba đường Quang Trung - Lê Quý Đôn đến ngã ba đường Quang Trung - Thống Nhất.

- Thời gian: từ 04h00 đến 11h00 các ngày: 29/6 (thứ 7), 30/6 (Chủ nhật) và 1/7 (thứ 2).

- Lộ trình thay thế: Các phương tiện di chuyển theo các hướng đường xung quanh khu vực cấm như: Trương Công Định, Trần Hưng Đạo, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu, Lê Lợi trong quá trình diễn ra sự kiện.

- Phương án phân luồng giao thông, tạm dừng lưu thông tại các tuyến đường là dùng barier cứng, dây giới hạn và côn nhựa để ngăn giữa khu vực diễn ra buổi lễ với các tuyến đường giao cắt nói trên. Tại các điểm giao cắt có lực lượng công an, dân phòng địa phương hướng dẫn người dân di chuyển, đậu đỗ xe đúng nơi quy định, hạn chế ùn tắc.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở và “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP.Vũng Tàu năm 2024 sẽ diễn ra vào 7h30, ngày 1/7, tại Khu vực Công viên Bãi Trước, phường 1.

Các hoạt động chính của lễ: Diễu hành, biểu dương lực lượng; công bố quyết định kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; đại biểu Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa, tặng quà lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; trao quà cho quần chúng có thành tích xuất sắc tiêu biểu; diễn tập thực binh 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và bế mạc.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH