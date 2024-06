Tá hỏa nhận thông báo phạt nộp thuế chậm

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu một số người dân cho biết, họ không nhận được thông báo nộp thuế, nhưng lại bị phạt nộp thuế chậm. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm hiểu vụ việc.

Bà Phạm Thị Tốt (phường 4, TP.Vũng Tàu) bức xúc vì bị phạt tiền nộp thuế chậm.

Phạt nộp thuế chậm 150 triệu đồng

Ông Hồ Văn Mịnh (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) cho biết, năm 1995, ông mua hơn 2.000m2 đất tại huyện Xuyên Mộc. Năm 2009, ông làm thủ tục kê khai đăng ký CNQSDĐ theo thông báo của cơ quan chức năng. Đồng thời, chuyển mục đích sử dụng 300m2 đất thổ cư.

Đến tháng 11/2023, ông Mịnh nhận thông báo số tiền thuế phải nộp khi đăng ký 300m2 đất thổ cư là gần 84 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan thuế yêu cầu ông phải tự xác định số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Sau đó, ông Mịnh nhờ cán bộ thuế huyện Xuyên Mộc tính dùm thì được biết số tiền phải đóng phạt chậm nộp là 150 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền thuế ông Mịnh phải nộp cho cơ quan thuế là hơn 230 triệu đồng.

Điều khiến ông Mịnh bức xúc là từ khi kê khai đăng ký năm 2009, đến năm 2023, ông không nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan chức năng về kết quả đăng ký đối với diện tích đất trên. Cũng trong thời gian này, gia đình ông Mịnh chưa nhận được bất kỳ thông báo thuế nào.

Đến cuối năm 2023, ông Mịnh mới nhận được thông báo thuế. Theo ông Mịnh, mặc dù trên giấy thông báo của cơ quan thuế ghi là ngày 24/8/2023, nhưng thời điểm ông nhận được giấy là 29/11/2023. Ông Mịnh băn khoăn, ông chưa nhận được bất kỳ thông báo thuế nào thì tại sao phải chịu tiền phạt chậm nộp thuế.

Làm việc với cơ quan thuế ông Mịnh được cán bộ đưa một tờ đơn xin trích lục thông báo thuế. Trong đó, có dòng chữ “do bất cẩn tôi làm thất lạc thông báo thuế”.

“Tôi chưa nhận được thông báo nộp thuế mà lại phải đóng tiền phạt chậm nộp lên đến 150 triệu đồng. Đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ việc này”, ông Mịnh bức xúc nói.

Tương tự, bà Phạm Thị Tốt (phường 4, TP.Vũng Tàu) cũng rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” khi bất ngờ bị phạt tiền nộp thuế chậm thuế cho đất phi nông nghiệp.

Theo bà Tốt, ngoài việc sở hữu nhà đất tại phường 4, năm 2014, bà được thừa kế một thửa đất và đã hoàn tất việc đăng ký giấy CNQSDĐ. Từ khi nhận “sổ đỏ” tới nay bà không nhận được thông báo nộp thuế đối với thửa đất này.

Tuy nhiên, tháng 4/2024, bà Tốt được cán bộ tổ dân cư đưa giấy thông báo về việc kê khai các thửa đất đang sở hữu. Sau đó, bà nhận được thông báo phải nộp thuế đất ở đô thị từ năm 2014, đến năm 2023, với số tiền hơn 3,9 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn nhận được thông báo phạt nộp thuế chậm hơn 1,7 triệu đồng.

Theo bà Tốt, từ năm 2014 đến nay, bà không nhận được bất cứ thông báo hay thông tin gì từ phía chính quyền địa phương và cơ quan thuế về các quy định phạt chậm nộp thuế. Thậm chí, giấy thông báo thuế bà cũng không nhận được.

Không nhận được thông báo thuế do sai tên?

Liên quan đến phản ánh của ông Hồ Văn Mịnh, ông Dương Thành Quang, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức cho biết, nguyên nhân của việc ông Mịnh chậm nhận được thông báo thuế là do hồ sơ của ông ngay từ đầu đã bị sai tên.

Trong hồ sơ đều ghi là Minh trong khi tên chính xác của ông là Mịnh. Vì vậy, nhiều năm nay, thông báo thuế không đến được với ông này. Số tiền hơn 100 triệu đồng gồm tiền thuế và tiền chậm nộp là cơ quan thuế tính theo mức giá từ năm 2011. Mức giá thời điểm hiện tại, với 300m2 đất ông Mịnh đăng ký kê khai mới sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

“Cơ quan thuế sẽ mời ông Mịnh lên làm việc để giải thích và có hướng xử lý cụ thể”, ông Quang thông tin.

Còn trường hợp bà Phạm Thị Tốt, ông Nguyễn Quốc Trang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo cho biết, đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hàng năm, cơ quan thuế ủy nhiệm về cho phường, xã để phối hợp thu. Các phường, xã sẽ gửi thông báo thuế đến từng hộ dân. Theo quy định, hạn mức sở hữu đất đối với TP.Vũng Tàu là 230m2. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành thuế và chính quyền địa phương chưa có hướng dẫn cụ thể cho người dân về việc sở hữu nhiều thửa đất, phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dẫn đến tình trạng chậm nộp thuế.

“Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ làm việc với địa phương để khắc phục tình trạng này”, ông Trang cho biết.

Nộp thuế sử dụng đất là nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đối với đất ở, người sử dụng đất cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm theo quy định của Luật Thuế. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình, cá nhân ít khi quan tâm và không biết đến việc phải đóng thuế này vì nhiều lý do. Trong đó, một phần là do các chi cục thuế giao cho các phường, xã nhưng thực hiện không tốt. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần chấn chỉnh, thay đổi để việc đóng thuế đất của người dân được đầy đủ, chính xác. Riêng việc ông Mịnh không nhận được thông báo thuế do sai tên, chi cục thuế cần làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG