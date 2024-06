Sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Vừa quyết toán mức thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quý I xong, chị Ngô Thị Thu Hà, nhân viên làm việc trong một DN tại KCN Phú Mỹ I rất hụt hẫng khi bị trừ số tiền thuế khá lớn. Chị cho biết, thu nhập từ hai năm trở lại đây giảm đáng kể do công ty sụt giảm đơn hàng. Hai vợ chồng lại đang thuê nhà, do có con nhỏ chưa thể gửi trường mầm non nên phải nhờ bà ngoại vào trông giúp.

“Tổng thu nhập của tôi 20 triệu đồng/tháng, nhưng chi phí nhà trọ, đóng học phí cho con học đại học, mua sữa, bỉm cho một bé mới 7 tháng cũng đã gần hết thu nhập. Mọi thứ còn lại chắt bóp chi tiêu trong phần thu nhập của chồng nhưng tháng nào cũng thiếu hụt. Trong khi đó, giá thuê nhà trọ đã tăng 10%, các mặt hàng tiêu dùng như thịt cá, rau củ, xăng dầu… đều tăng cao”, chị Thu Hà cho biết.

Câu chuyện của chị Hà cũng phản ánh tình trạng bất cập trong cách tính thuế TNCN hiện nay. Với nhiều gia đình, nhất là tại các thành phố lớn thì mức giảm trừ gia cảnh hiện nay không đủ để đáp ứng chi tiêu cơ bản. Và yêu cầu sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục được đặt ra tại nghị trường Quốc hội trong nhiều Kỳ họp khi các đại biểu cho rằng mức tính thuế trong luật này đã lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn, đặc biệt quy định về mức giảm trừ gia cảnh.

“Rất nhiều người phải thắt lưng buộc bụng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân”, đây là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 29/5 vừa qua.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ này được duy trì từ tháng 7/2020 đến nay, trong khi 5 năm qua, nhiều hàng hóa dịch vụ thiết yếu đều tăng, thậm chí có hàng hóa thiết yếu tăng nhanh hơn thu nhập. Dẫn chứng số liệu từ Tổng cục Thống kê, so với giá hàng hóa năm 2020, giá dịch vụ giáo dục đã tăng 17%, giá lương thực tăng 27%, đặc biệt giá xăng tăng tới 105%...

Điều này khiến chi phí cho cuộc sống của đối tượng sinh sống tại các khu đô thị gia tăng do giá thuê nhà, phòng trọ, giá điện và nước, hàng hóa, dịch vụ đều tăng. Với đối tượng có con nhỏ đang đi học như chị Hà, chi phí sẽ cao hơn. Và người lao động hết sức mong mỏi, Bộ Tài chính trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tiễn lên Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua càng sớm càng tốt.

VÕ THANH