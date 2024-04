Nguy hiểm khi vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Cuối tuần qua, trên chuyến xe từ Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh, tôi chứng kiến cảnh tài xế liên tục vừa lái xe vừa nói chuyện qua điện thoại để trao đổi thông tin điểm hẹn đón khách, thậm chí là nói chuyện “phiếm” với bạn bè, người thân. Việc tài xế ô tô vừa lái xe vừa nghe điện thoại đã khiến những người có mặt trên xe cảm thấy không an toàn. Nguy hiểm hơn, khi tới khu vực ngã ba Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) hành khách trên xe bị một phen hết hồn khi bị ngã chúi về phía trước khi đột nhiên xe thắng gấp. Sau phút hoảng sợ, mọi người mới hiểu do có chiếc xe máy băng qua đường, nhưng do tài xế mải nói chuyện điện thoại nên không kịp quan sát từ trước.

Có thể nói, hình ảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa nghe điện thoại đã và đang trở nên phổ biến trên bất cứ chuyến xe nào. Đây là hành vi nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng hãng xe cũng như cơ quan quản lý nhà nước chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn.

Từng lái xe lâu năm, ông Lê Viết Hải (phường 12, TP.Vũng Tàu) cho rằng, khi điều khiển xe một tay, đầu lại đang bận suy nghĩ, nói chuyện khác thì rất khó xử lý những tình huống đột xuất như vậy và gây tai nạn là điều khó tránh khỏi. Bởi khi lái xe không chỉ cần tập trung tối đa cho việc điều khiển xe, quan sát đường sá mà còn xử lý nhanh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra như người, xe, thậm chí con vật băng ngang đường bất ngờ hoặc những xe phía trước có va chạm.

Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường là không được phép và nếu CSGT phát hiện, tài xế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Cụ thể, khoản 4, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường”. Đồng thời, bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng và từ 2-4 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

Còn với người điều khiển xe máy mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang chạy trên đường sẽ bị phạt từ 600 ngàn - 1 triệu đồng theo khoản 4, điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Để bảo đảm an toàn, mỗi tài xế cần nâng cao ý thức, tốt nhất không nghe điện thoại trong lúc điều khiển xe trên đường. Đồng thời, các nhà xe cần có quy định chặt chẽ và có chế tài xử phạt mạnh tay hơn để tránh tình trạng tài xế vừa lái xe vừa “nấu cháo” điện thoại.

TRÀ NGÂN