Hàng rong bủa vây chợ Phước Bửu

Ngày 4/4, Công an TT.Phước Bửu, tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh trên đường 27 tháng 4. Quá trình xử lý, một gia đình đã không hợp tác và xảy ra cự cãi với lực lượng chức năng. Sau đó, đối tượng nam đã tấn công một cán bộ Công an TT.Phước Bửu, phải nhập viện điều trị. Vụ việc đang được Công an huyện Xuyên Mộc củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.