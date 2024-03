Bất an khi liên tục bị tạt sơn, mắm tôm vào nhà

Bà Bùi Thị Mai Hoa (ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nhà bà liên tục bị một số đối tượng lạ mặt ném sơn và mắm tôm, khiến cuộc sống gia đình đảo lộn.

Liên tục bị ném sơn và mắm tôm vào nhà khiến gia đình bà Hoa luôn nơm nớp lo sợ.

Canh cánh lo sợ

Bà Hoa cho biết, vụ việc đầu tiên xảy ra lúc hơn 1 giờ sáng 30/1/2024 khi 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy đến ném sơn đỏ trộn với mắm tôm vào nhà bà rồi bỏ chạy. Bà đã trình báo và Công an xã Bưng Riềng xuống hiện trường ghi nhận vụ việc. Các ngày 2/2, 15/2, 3/3 và 16/3, nhà bà tiếp tục bị một số kẻ lạ mặt ném sơn, mắm tôm.

“Gia đình tôi luôn sống trong lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã báo vụ việc đến cơ quan chức năng xã Bưng Riềng, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Mong cơ quan chức năng sớm xác minh, điều tra xử lý các đối tượng để gia đình an tâm sinh sống”, bà Hoa khẩn thiết nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trần Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Bưng Riềng cho biết, vụ việc nhà bà Hoa bị tạt chất bẩn đã được công an xã ghi nhận theo trình báo của nạn nhân. Công an xã đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh, thu thập hình ảnh qua camera an ninh nhà bà này và nhà dân xung quanh. Tuy nhiên, do trời tối, đối tượng bịt mặt nên rất khó nhận diện.

Ông Phong cho biết thêm, qua xác minh, cơ quan công an biết được, trước đó, con trai bà Hoa có vay tiền của một người trên địa bàn xã. Công an xã đã mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này xác nhận có cho con trai bà Hoa vay tiền và tính lãi theo mức pháp luật cho phép, nhưng không thừa nhận hành vi ném sơn vào nhà bà. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, việc vay nợ của con trai bà Hoa là vụ việc dân sự. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, nếu phát hiện vụ việc vay nợ có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thì sẽ xử lý theo quy định.

“Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xã tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát khu vực nhà bà Hoa để nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý”, ông Phong cho biết.

Có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Thịnh Đình Quang, Hội Luật gia tỉnh phân tích, hành vi ném sơn, chất bẩn vào nhà người khác tùy tính chất, mức độ có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cụ thể, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội… quy định, phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với các hành vi: ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, phương tiện giao thông, người, đồ vật, tài sản của người khác (Điểm d, Khoản 2, Điều 5). Ngoài ra, nếu hư hỏng tài sản, đồ đạc thì chủ nhà có quyền yêu cầu người ném chất bẩn phải bồi thường thiệt hại.

Hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội thì có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi, cơ quan chức năng sẽ có cách xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, đối tượng ném sơn, chất bẩn vào nhà người khác với mục đích đe dọa để đòi nợ hoặc chiếm đoạt tài sản thì có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. Nếu vì mâu thuẫn cá nhân mà cố tình ném chất bẩn vào nhà gây thiệt hại tài sản của người khác thì có thể bị xử lý về tội hủy hoại tài sản. Nếu việc ném chất bẩn vào nhà gây ra tình trạng hoảng sợ, hoang mang cho nạn nhân thì có dấu hiệu của tội khủng bố.

“Đối với hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác, các cơ quan chức năng cần xử lý quyết liệt để răn đe, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư”, luật sư Quang nói.

Về trách nhiệm người vay tiền, luật sư Thịnh Đình Quang cho biết, Điều 466 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, bên vay có nghĩa vụ phải trả lại tài sản đúng địa điểm và thời hạn cho bên cho vay như đã thỏa thuận, nếu là vay có lãi thì phải trả cả gốc và lãi.

Nếu bên vay không trả thì người cho vay có thể khởi kiện ra tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. Người vay tiền có thể trả nợ nhưng không trả mà cố tình dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ