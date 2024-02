Vòng xoay ấp Hải Sơn như mê cung?

Người dân phản ánh vòng xoay ấp Hải Sơn (huyện Long Điền) sau khi cải tạo, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Chung quanh nội dung này, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã trả lời các câu hỏi người dân nêu.

.Vòng xoay ấp Hải Sơn hiện nay trông giống như mê cung, người dân không biết đi như thế nào? (bà Nguyễn Thị Nhung, xã Phước Hưng)

- Ông Trần Thượng Chí: Nút giao vòng xoay ấp Hải Sơn hình thành do giao cắt giữa Tỉnh lộ 44A và đường Nguyễn Tất Thành. Khu vực xung quanh nút giao đang phát triển hạ tầng cơ sở. 2 tuyến đường vừa phục vụ giao thông kết nối liên huyện vừa phục vụ giao thông địa phương.

Trước khi cải tạo, nâng cấp, vòng xoay ấp Hải Sơn có tình trạng bị lệch tâm, các phương tiện lưu thông bị hạn chế tầm nhìn, môi trường giao thông hỗn hợp và đảo dòng giữa những phương tiện nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Cùng với đó, tình trạng người dân đi ngược chiều tại vòng xoay thường diễn ra, gây mất ATGT.

Việc thiết kế cải tạo nút giao đã tuân thủ quy trình, quy phạm hiện hành chia tách giao thông giữa làn xe có phương tiện trọng tải cao với xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp…; đồng thời, nắn tuyến điều chỉnh góc giao để bảo đảm tầm nhìn khi lưu thông vào nút. Đây là giải pháp nâng cao an toàn đã được chứng minh qua nghiên cứu và thực tiễn.

Hiện nay, kết cấu các đảo tách dòng tại khu vực vòng xoay được cấu tạo bằng các khối bê tông phân cách lắp ghép, có tính cơ động nhưng bị phản ánh thiếu mỹ quan, ít phù hợp tại các vòng xoay. Nguyên nhân là do trong thời gian tới sẽ có dự án đường mới đấu nối vào ngay vị trí nút giao này. Thiết kế dùng phương án kết cấu này để bảo đảm tiết kiệm. Đồng thời, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các vạch sơn, ký hiệu, lắp đặt đầy đủ biển báo nhằm bảo đảm cho người dân lưu thông an toàn và thuận tiện qua khu vực vòng xoay.

.Nhà tôi ở tiếp giáp ngay với vòng xoay, với thiết kế này, chúng tôi buộc phải đi xuống thêm một đoạn mới được quay đầu, rất bất tiện cho sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh hằng ngày. Kính mong các cấp chính quyền xem xét, giải quyết? (ông Nguyễn Văn Mạnh, ấp Hải Sơn)

(1) Phần đường dành cho người điều khiển xe mô tô đi hướng về ngã 3 Lò Vôi, xã Phước Hưng. (2) Phần đường dành cho người điều khiển xe ô tô đi hướng về ngã 3 Lò Vôi. (3) Phần đường dành cho người điều khiển xe ô tô và xe mô tô đi về hướng ngã tư Hải Lâm Bàu Trứ, đường 36m, vòng xoay đường số 7… (4) Phần đường dành cho xe ô tô đi về hướng ngã 3 Chợ Bến, xã An Ngãi. (5) Phần đường dành cho xe mô tô đi hướng về ngã 3 Chợ Bến. (6) Phần đường cho người điều khiển từ ô tô, mô tô từ hướng ngã 3 Lò Vôi về ngã 3 Chợ Bến. Ảnh: Bàu Thành

- Ông Trần Thượng Chí: Trong quá trình khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng, đơn vị tư vấn đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các mặt, nhất là bảo đảm sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân sinh sống dọc hai bên vòng xoay. Theo quy định hiện hành, tại giao lộ và đặc biệt tại vòng xoay, phương tiện không được phép dừng đỗ để bảo đảm ATGT. Hiện nay, các hộ dân sinh sống dọc theo 2 bên nút giao vòng xoay sẽ di chuyển đến nút giao tiếp theo với khoảng cách khoảng 200m, cự ly này cũng hoàn toàn phù hợp khoảng cách tối thiểu của điểm mở quay đầu theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4054:2005) cũng như TCVN 13592:2022.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GT-VT đã giao các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban ATGT tỉnh xem xét, khảo sát lại nhu cầu và có hướng xử lý trước mắt để tạo sự thuận tiện cho các hướng tiếp cận vào vòng xoay. Theo đó, sở đã yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu hướng giải pháp cho tiếp cận vào vòng xoay bằng cách gỡ một số khối bê tông phân cách để người dân sinh sống 2 bên tuyến đường có thể thuận tiện hơn cho việc di chuyển và quay đầu tại vòng xuyến, mặc dù phương án này sẽ không bảo đảm tối ưu về ATGT.

.Tại sao phải lắp đặt các đảo, ép lại các làn xe mà không để rộng rãi, thoáng đãng như trước? (ông Trần Mạnh Dũng, xã Phước Hưng)

- Ông Trần Thượng Chí: Nguyên tắc khi thiết kế giao thông đều đặt tính an toàn cho người tham gia giao thông lên trên hàng đầu. Việc cải thiện và nâng cao an toàn tại vòng xoay ấp Hải Sơn cũng không nằm ngoài nguyên tắc đề cập ở trên. Thiết kế vẫn duy trì theo hiện trạng ban đầu là 3 làn xe, bề rộng mỗi làn vẫn bảo đảm mức cao nhất theo tiêu chuẩn hiện hành. Việc bố trí các đảo với bán kính rẽ phù hợp, bảo đảm lưu thông an toàn và thuận tiện.

.Tại sao lại có phần trông giống “vỉa hè” bên cạnh vòng xoay? Người tham gia giao thông đi đè lên thì có bị xử phạt không? Với thiết kế này, xe container với bán kính rẽ lớn có gặp khó khăn khi ôm hết vòng xoay không? (ông Lê Thế Thăng, ấp Hải Sơn)

- Ông Trần Thượng Chí: Phần bê tông xi măng bên cạnh vòng xoay là một phần của làn đường, được gọi theo tiếng Anh là “truck apron”, tạm dịch là “phần mặt đường dành cho xe tải”. Phần này các phương tiện hoàn toàn có thể lưu thông lên trên mà không sợ bị phạt.

Cùng với đó, thiết kế này giúp các phương tiện như xe container với bán kính rẽ lớn có thể đè lên và phải điều chỉnh tốc độ cho phù hợp để ra vào vòng xoay một cách an toàn. Việc tính toán đã được xem xét kỹ lưỡng, kể cả các phương tiện siêu trường khi đi qua nút giao và được mô phỏng kiểm tra bằng phần mềm VISSIM (phần mềm mô phỏng giao thông-PV).

HÀN LẬP