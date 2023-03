Không tự động kéo dài chu kỳ kiểm định

Sẽ cấp lại tem, giấy chứng nhận nếu hỏng hoặc mất Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các trung tâm sẽ hướng dẫn người dân cách dán tem, tuy nhiên, có thể do sơ suất, trong quá trình dán tem bị hỏng, chủ phương tiện cần mang bằng chứng tem dán hỏng, hay chứng nhận bị hỏng tới bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào cũng sẽ được thực hiện in lại, cấp lại cho chủ phương tiện sử dụng, dán lên xe. Trường hợp chẳng may chủ phương tiện để mất tem hoặc giấy chứng nhận, trong thời gian 7 ngày làm việc, chủ phương tiện có thể mang giấy tờ theo quy định để được cấp lại. Trường hợp cấp lại chỉ được thực hiện trong thời gian không quá 1 tuần. Còn nếu quá sẽ phải thực hiện kiểm tra, kiểm định để được cấp lại.