Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tập thể công nhân Nông trường Xà Bang (Công ty CP Cao su Bà Rịa) cho biết, từ tháng 11/2022, công ty đã hạ giá thu mua mủ do công nhân khai thác, khiến thu nhập của họ giảm mạnh, ảnh hưởng đến đời sống. Vì đâu lại có sự việc này?

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận thông tin phản ánh của công nhân Nông trường Xà Bang.

Thu nhập giảm mạnh

Theo phản ánh của công nhân, họ là công nhân khai thác mủ của Nông trường Xà Bang trong nhiều năm qua. Trong đó, nhiều người có thâm niên làm việc 18-20 năm, với mức thu nhập bình quân trên dưới 10 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cuộc sống.

Thế nhưng, từ tháng 11/2022 đến nay, thu nhập của công nhân bị giảm mạnh do Công ty CP Cao su Bà Rịa giảm giá thu mua mủ. Cụ thể, trước đây đơn giá thu mua mủ từ 5.000-7.000 đồng/kg, nhưng từ tháng 11/2022 chỉ còn 3.500-4.300 đồng/kg. Giá thu mua này giảm mạnh so với 10 tháng đầu năm 2022 nên đã ảnh hưởng lớn tới thu nhập và đời sống của công nhân.

Chị Lê Thị Đào (Nông trường Xà Bang) cho biết, 20 năm qua, vợ chồng chị và con cái sống bằng nghề cạo mủ. Mỗi ngày, anh chị phải cạo mủ 800 cây cao su. Để hoàn thành nhiệm vụ, công nhân phải thức khuya, dậy sớm. Cũng có hôm họ phải vào vườn cao su cạo mủ từ khuya hôm trước cho tới sáng hôm sau mới về nhà. Theo chị Đào, trước đây, thu nhập của vợ chồng chị từ 15-20 triệu đồng/tháng, nhưng các tháng cuối năm 2022, thu nhập chỉ còn 7-8 triệu đồng/tháng. “Rất mong công ty tạo điều kiện nâng giá mua mủ sau thu hoạch cho chúng tôi để cải thiện cuộc sống gia đình”, chị Lê Thị Đào bày tỏ.

Tương tự anh Trần Văn Tuấn cũng là công nhân Nông trường Xà Bang cho biết, tháng 11 và 12/2022, thu nhập của anh bị giảm hơn 40%. Anh và các công nhân luôn chăm chỉ lao động để có tiền nuôi con ăn học và có cuộc sống đủ đầy. “Chúng tôi thực sự khó khăn, nhất là còn phải nuôi con cái ăn học. Chúng tôi mong muốn công ty tính toán lại giá mua mủ của công nhân”, anh Tuấn nói.

Do sản lượng sụt giảm

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Huỳnh Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa cho biết, nguyên nhân giá thu mua mủ tháng 11 và 12/2022 của Nông trường Xà Bang giảm là do nông trường không đạt sản lượng theo kế hoạch. Cụ thể, cùng kỳ năm 2021, Nông trường Xà Bang vượt 150 tấn. Trong khi đó, tính đến 30/11/2022, sản lượng của Nông trường Xà Bang giảm 107 tấn so với kế hoạch. Tháng 12/2022 và tháng 1/2023 Nông trường Xà Bang cũng tiếp tục không đạt sản lượng theo kế hoạch.

Hai nông trường còn lại là Bình Ba và Cù Bị vẫn đạt và vượt sản lượng, nên đơn giá thu mua mủ không bị giảm. Hơn nữa, năm 2022, Công ty CP Cao su Bà Rịa không đạt sản lượng theo kế hoạch. Cụ thể, đầu năm, công ty giao khoán cho các nông trường với đơn giá tiền lương là 12 triệu đồng/tấn mủ nhưng do không đạt sản lượng nên nông trường giảm đơn giá xuống còn 11,4 triệu đồng/tấn. Vì vậy thu nhập của công nhân bị giảm theo.

Ông Trung cũng thông tin thêm, năm 2022 công ty gặp nhiều khó khăn, không hoàn thành kế hoạch về sản lượng, trong khi giá bán mủ cao su cũng giảm sâu. Đơn cử, 9 tháng đầu năm 2022, giá cao su công ty bán ra là 42 triệu đồng/tấn, đến tháng 11/2022 giảm còn 37-38 triệu đồng/tấn. Do đó, công ty phải điều chỉnh lại quỹ tiền lương so với đầu năm đã giao cho các đơn vị. “Nông trường Xà Bang sụt giảm sản lượng so với năm 2021 nên quỹ tiền lương cũng giảm theo. Chúng tôi sẽ làm việc với công nhân và giải thích rõ để công nhân hiểu và chia sẻ với khó khăn của công ty”, ông Huỳnh Quang Trung bày tỏ.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG