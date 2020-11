Tòa soạn các báo in, báo mạng ở hạ giới vừa nhận được i-meo của ông trời đề nghị các phương tiện truyền thông minh oan cho mình một việc: ông không phải là nguồn cơn của tất cả thảm họa chốn trần gian. Sau đợt mưa lũ ở miền Trung, không ít người đã quy kết nguyên nhân “do ông trời mà ra…” khiến ông xiết bao ấm ức.

Ông viết đồng ý rằng thiên tai là tai họa của trời nếu giải nghĩa kiểu chiết tự. Nhưng không phải mọi tai nạn chốn trần gian đều do trời. Ấy vậy mà một nhà máy thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng cho người dân nhưng lại bảo xả lũ đúng quy trình, lỗi do thiên tai khiến ta buồn lắm. An ủi cho ta là nhiều nhà khoa học, lãnh đạo chính quyền địa phương nói, nếu không có thủy điện xả lũ thì không bao giờ có một lượng nước khổng lồ ập xuống cuốn trôi hoa màu, ruộng vườn nhà cửa của dân như thế.

Vừa rồi có vị lãnh đạo phát biểu chúng ta mất rừng do con người khai thác tài nguyên rừng quá mức, trong nhà dùng toàn đồ gỗ, sử dụng động vật hoang dã. Ta xin nói thêm, chúng ta còn mất nhiều rừng vào tay thủy điện. Nhưng ta rất đồng tình khi vị lãnh đạo khẳng định “rừng còn quan trọng hơn trời”. Ta hy vọng tuyên ngôn ấy sẽ luôn được đề cao và thực thi trong cuộc sống, các bộ ngành, địa phương sẽ chú trọng phục hồi, bảo vệ rừng. Được vậy cho dù có xảy ra mưa lũ, thiệt hại cũng sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất và ông trời cũng không còn bị đem ra “thí mạng”.

SÁU BẾN ĐÌNH