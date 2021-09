San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua khó khăn

Ngày 27/9, Đoàn công tác Liên đoàn lao động TP. Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu tổ chức thăm, động viên Công an TP.Vũng Tàu; công an các phường: 8, 11, 12 và Nguyễn An Ninh. Và trao tặng các đơn vị phần quà gồm 13,5 triệu đồng tiền mặt, bánh, kẹo, sữa,...Tổng chi phí 22 triệu đồng từ đóng góp của công đoàn cơ sở các trường tiểu học: Phước Thắng, Hải Nam, Lý Tự Trọng và Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) và các nhà hảo tâm.

Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu, bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu cùng đại diện cơ sở, nhà hảo tâm trao quà cho Công an TP. Vũng Tàu.

* Công ty TNHH Lá Xanh Việt Nam (tổ 12 khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) đã trao tặng 300 lốc nước suối (1 lốc 10 chai, loại 500ml) cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị COVID tại Bệnh viện Vũng Tàu. Từ đầu tháng 7 đến nay, Công ty TNHH Lá Xanh Việt Nam cũng thường xuyên cung cấp nước suối miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát trên QL51, chốt bảo vệ vùng xanh, chốt trực cách ly trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

* Trung tâm Kinh doanh VNPT-VinaPhone tặng 310 phần quà gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm… cho người lao động, cộng tác viên, nhân viên thuê ngoài làm việc cho trung tâm. Được biết, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng được trích từ quỹ phúc lợi của DN, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động trong thời gian dịch bệnh.

Đại diện Trung tâm kinh doanh VNPT-Vinaphone trao quà cho người lao động.

* Nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân, công nhân trên địa bàn xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND xã Tóc Tiên và các mạnh thường quân vừa xuất kho 500kg, 100 thùng mì, rau củ, quả, nước tương… Toàn bộ số nhu yếu phẩm này được đóng thành 200 phần quà để tặng người dân trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: NHUNG HOA - QUANG VŨ