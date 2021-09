Học cách hạn chế nhu cầu trong thời dịch

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc sống bình thường của chúng ta suốt hơn một năm rưỡi qua. Chúng ta đang ở trong giai đoạn khó khăn, khốc liệt, rất khác biệt với một năm trước, khi dịch vừa xuất hiện và càng khác với 2 năm trước, khi dịch chưa xuất hiện. Dịch bệnh đã khiến nhiều công ty, xí nghiệp phải đóng cửa. Hàng triệu người lao động thất nghiệp, mất thu nhập. Những người may mắn còn có công ăn việc làm cũng bị cắt giảm lương, thưởng, hạn chế nguồn thu. Để thích ứng với cuộc sống trong thời dịch, bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của ngành y tế, việc tiết kiệm, thay đổi, hạn chế nhu cầu cá nhân, cả về vật chất lẫn tinh thần, theo tôi là chuyện cần và nên làm nhất ở giai đoạn hiện nay.

Đầu tiên là nhu cầu ăn uống. Từ khi dịch tái bùng phát, để tránh lây nhiễm người dân được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Bọn trẻ nhắc hoài những bữa sáng ngon lành từ bún chả, phở bò, miến lươn, hủ tiếu, bánh cuốn, bánh khọt… Cánh đàn ông thì nhắc, nhớ cái không khí sôi động cùng những món ăn ngon, hấp dẫn ở các nhà hàng, quán ăn. Tôi nhớ tách cà phê thơm nồng, ly sinh tố bổ dưỡng. Những thứ bình thường đó, hiện giờ đang là niềm mơ ước, nhớ mong của nhiều người. Hàng quán đóng cửa, các bà, các cô có thể chế biến thức ăn, uống ở nhà nhưng nguyên liệu thiếu, tay nghề nấu ăn không chuyên, tất nhiên món ăn sẽ khó ngon. Tuy nhiên thay vì than phiền, chê bai, so sánh, hãy nghĩ rằng chúng ta vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người nghèo khó, thiếu thốn đủ bề.

Nếu như ăn ngon là nhu cầu của tất cả mọi người thì mặc đồ, trang điểm đẹp lại là nhu cầu, thói quen của phụ nữ. Từ ngày chấp hành lệnh giãn cách, hầu hết giới nhân viên văn phòng phải làm việc online hoặc bán online. Thế là chị em cùng phải hạn chế việc trang điểm, làm đẹp và cũng hạn chế cả nhu cầu mua sắm. Nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng nếu bạn là phụ nữ bạn sẽ hiểu, thiếu chiếc áo dài, đôi giày cao gót, cây son môi có thể bỏ qua nhưng thiếu một hộp kem dưỡng da, một chai nước hoa, một chai dầu dưỡng tóc thì lại là một điều bất tiện không hề nhỏ.

Ngoài ăn và mặc, chúng ta còn có nhiều nhu cầu khác. Người trẻ thì đi học thêm để nâng cao kiến thức, tìm kiếm cơ hội hẹn hò. Người đã có gia đình thì thăm bố mẹ, anh em, bạn bè. Người thích tập luyện thì đi bộ, tập thể dục buổi sáng… Tất cả những nhu cầu đó đều rất chính đáng và đơn giản lúc bình thường nhưng trong thời gian dịch đang lây lan khủng khiếp này, đó lại là điều không nên.

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh giai đoạn hiện tại, không ai có thể biết nó sẽ kéo dài thêm bao lâu. Vậy nên, bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của ngành y tế, chính quyền địa phương, mỗi chúng ta cũng cần điều chỉnh lối sống, thay đổi thói quen, hạn chế các nhu cầu cá nhân để tồn tại và vượt qua những khó khăn do đại dịch.

AN AN