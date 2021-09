Đồng lòng, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

 Sáng 21/9, tại Phòng GD-ĐT TP.Bà Rịa, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đã trao 145 điện thoại thông minh và thẻ sim hỗ trợ các em HS có hoàn cảnh khó khăn học online.

Đại diện các trường TH: Điện Biên, Hòa Long, Long Hương, Trần Văn Quan, Phan Bội Châu và các trường THCS: Nguyễn Trãi, Phước Nguyên, Nguyễn Du, Nguyễn Thanh Đằng, Long Toàn, Trần Đại Nghĩa đã tiếp nhận điện thoại thông minh để chuyển đến từng HS có hoàn cảnh khó khăn của trường trong ngày.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao điện thoại thông minh cho đại diện Trường TH Long Hương để chuyển tới HS trong ngày 21/9.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông cho biết, trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19 các em phải học online nhưng nhiều HS thuộc diện khó khăn, gia đình không có khả năng mua thiết bị học. Vì thế, mong muốn lớn nhất của lãnh đạo TP. Bà Rịa là giúp tất cả các HS được tham gia học một cách đầy đủ, ổn định trong năm học mới này.

Sau đợt tặng này, sẽ có thêm 90 điện thoại thông minh và thẻ sim được tặng hỗ trợ cho các em HS. Trước đó, vào đầu tháng 9, ông Đặng Minh Thông cũng đã tặng 100 máy tính bảng cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí mua máy tính bảng và điện thoại thông minh do cá nhân ông Đặng Minh Thông đóng góp và vận động nhà hảo tâm. (Tuyết Mai)

Người dân trong khu phong tỏa tổ 9, thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ nhận quà của Công an tỉnh.

 Ngày 21/9, Công an tỉnh đã tặng 100 phần quà tới người dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ). Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng gồm 10kg gạo, 5 hộp cá, 2 lon sữa, đường, dầu ăn, nước mắm, tương, hạt nêm. Tổng trị giá 40 triệu đồng do cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 đóng góp. (Nhung Hoa)

Ông Lê Xuân Hải (trái), Giám đốc BIDV Chi nhánh BR-VT (đại diện BIDV Việt Nam) trao bảng tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng cho ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

 Ngày 21/9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) do ông Lê Xuân Hải, Giám đốc BIDV Chi nhánh BR-VT làm đại diện đã trao số tiền 3 tỷ đồng ủng hộ công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó BIDV ủng hộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh 1,5 tỷ đồng, UBMTTQ Việt Nam các địa phương gồm: TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ (mỗi địa phương 500 triệu đồng).

Tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự ủng hộ của BIDV Việt Nam cũng như các chi nhánh đã đồng hành cùng tỉnh trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết tỉnh sẽ sử dụng số tiền trên hiệu quả, đúng mục đích. (Diễm Quỳnh)

Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ tặng điện thoại thông minh cho học sinh khó khăn Trường THCS Bông Trang (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc).

 Trong 2 ngày (20 và 21/9) đại diện Báo Thanh niên khu vực Đông Nam Bộ đã tặng 49 điện thoại thông minh cho các em HS nghèo TX. Phú Mỹ, Xuyên Mộc và TP.Bà Rịa. Tổng giá trị gần 110 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. (Huyền Trang)

Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Vũng Tàu trao bảng tượng trưng 1.000 đồ bảo hộ y tế cho ông Vũ Hồng Thuấn (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu.

 Ngày 21/9, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức lễ tiếp nhận 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3 (trị giá hơn 300 triệu đồng) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Vũng Tàu để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. (An Nhiên)

 Ngày 21/9, Hội LHPN phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) đến thăm và tặng 450 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi sinh sống trong khu vực nhà trọ tại địa phương. Mỗi phần quà gồm: sữa, bánh, kẹo. Tổng chi phí 10 triệu đồng, do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Hắc Dịch vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)

 Ngày 20/9, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Bà Rịa đã trao tặng 20 điện thoại thông minh (trị giá 2 triệu đồng/chiếc); VNPT TP.Bà Rịa tặng 20 thẻ sim cho học sinh trường THCS Dương Văn Mạnh, trường TH Trần Văn Thượng (xã Long Phước, TP.Bà Rịa). (Nhã Uyên)

 Sáng 21/9, Đoàn Thanh niên phường 12 (TP.Vũng Tàu) phối hợp với Đại đội 1 - Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động-Công an tỉnh cùng nhà hảo tâm đến thăm và tặng 100kg gạo, 10 thùng mì gói cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và tặng 10 thùng nước đóng chai cho lực lượng trực chốt trên địa bàn phường. (Trí Nhân)

Đại diện Ban CHQS TX. Phú Mỹ tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn phường.

 Ngày 21/9, Ban CHQS TX. Phú Mỹ đã tổ chức chương trình “Món quà yêu thương”, tặng 325 suất quà (trị giá 250 ngàn đồng/suất), gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm… cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Phú Mỹ. Chi phí quà tặng do các cá nhân, DN trên địa bàn TX. Phú Mỹ tài trợ. (Minh Nhân)

Bà Trịnh Thị Thu Trang (ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) tặng lồng đèn Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

 Trong 2 ngày (20 và 21/9), bà Trịnh Thị Thu Trang (ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) đã đến thăm, tặng 200 lồng đèn Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chi phí tặng quà 4 triệu đồng, do chị Trang trích từ tiền sinh hoạt của gia đình. (Mai Ngọc)

Ông Tuấn Thành tặng quà cho trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

 Ngày 21/9, ông Nguyễn Tuấn Thành, chủ Salon Calvin Tuấn Thành (TP.Vũng Tàu) và nhóm bạn: Đặng Đăng Khoa, Trần Minh Thành đã tổ chức thăm, tặng 250 phần quà Trung thu (mỗi phần khoảng 150 ngàn đồng) tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ngoài ra, nhóm đã vận động 7 hộp sữa bột, 3 bịch tã giấy và 1 triệu tiền mặt tặng cho 2 trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Diễm Quỳnh)