Cùng góp sức vượt qua đại dịch COVID-19

Chiều 3/9, tại UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã trao 500 gói an sinh xã hội và 1.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho TP.Bà Rịa. Tổng trị giá 500 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận quà tặng từ Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, 1.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 sẽ được phân bổ cho Trung tâm y tế TP.Bà Rịa để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, 500 gói an sinh xã hội sẽ được thành phố chuyển cho các xã, phường để trao tận tay cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, ông Đặng Minh Thông cũng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm với sự hỗ trợ kịp thời, để chia sẻ với người dân cũng như chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Nhã Uyên)

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao Thư cảm ơn cho lãnh đạo Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

● Ngày 2/9, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức lễ tiếp nhận 3.600 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Vũng Tàu (HDBANK Vũng Tàu) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cùng ngày, HDBANK Vũng Tàu đã trao tặng 1 xe cấp cứu và 3 máy hỗ trợ thở với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho Cơ sở Điều trị bệnh nhân COVOD-19 Bệnh viện Vũng Tàu. (Huyền Trang)

● Ngày 3/9, UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ đã triển khai tặng 592 “gói an sinh” cho các hộ dân khó khăn trong các khu phong tỏa trên địa bàn. Mỗi gói an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước muối, chai sát khuẩn, tuýp Vitamin C sủi,... đã được chuyển đến các hộ dân tại 10 khu phong tỏa của thị xã.

Đây là chương trình nằm trong “gói an sinh” do UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ. Theo ông Trương Trọng Ngân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ, bên cạnh “gói an sinh”, cùng 607 tấn gạo của Chính phủ, từ khi dịch bùng phát đến nay, UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức, đoàn thể đã tiếp nhận, vận động rất nhiều nhu yếu phẩm, quà tặng thiết thực như: gạo, mỳ, dầu ăn, đường, bột ngọt... để trao tặng 42 ngàn phần quà tới các hộ nghèo, người khó khăn do mất việc, người ở trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng. (Minh Thanh)

Đại diện Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh Vũng Tàu (thứ 4 từ trái qua) tặng xe cấp cứu cho đại diện Cơ sở Điều trị bệnh nhân COVOD-19 Bệnh viện Vũng Tàu.

● Sáng 2/9, UBND phường 1, TP.Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn phường.

Đại diện lãnh đạo phường 1 đã đến thăm và tặng quà cho 170 người tham gia trực các chốt và toàn bộ thành viên các Tổ COVID cộng đồng. Mỗi phần quà tặng gồm 10kg gạo, 1kg đường, 1 chai nước muối súc họng, trị giá 230 ngàn đồng/phần. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường 1 đã hỏi thăm sức khỏe, dặn dò các lực lượng chốt trực phải luôn tuân thủ các quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, tránh dịch, phát huy tinh thần, trách nhiệm để kiểm soát chặt chẽ địa bàn nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. (Cẩm Nhung)

● Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh phối hợp chính quyền địa phương trao 900kg gạo và hơn 200kg rau cho 180 hộ dân ở KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền. Kinh phí mua gạo và rau được CBCS Phòng Cảnh sát Hình sự đóng góp và vận động các nhà hảo tâm. (Trí Nhân)

Cán bộ UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ chuẩn bị từng phần quà của “gói an sinh”.

● Ngày 3/9, Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ đã trao 140 phần quà, mỗi phần quà 10kg gạo cho công nhân thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang sống tại các khu nhà trọ tại khu phố Thị Vải, khu phố Bến Đình và khu phố Phú Hà thuộc phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ). Nguồn kinh phí tặng quà do cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ và các mạnh thường quân đóng góp. (Linh Đan)