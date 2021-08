Vũng Tàu hỗ trợ tối đa cho người dân thực hiện giãn cách

Sau 1 ngày áp dụng các biện pháp nâng cao về hạn chế đi lại từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, TP.Vũng Tàu đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân.

Đoàn viên thanh niên TP. Vũng Tàu đi chợ hộ cho người dân trong những ngày giãn cách.

Sáng 16/8, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã kiểm tra hẻm 1021 đường 30/4, phường 11; hẻm 1216/57 đường 30/4 và hẻm 7 đường Phước Thắng thuộc phường 12. Qua kiểm tra, vẫn còn tình trạng người dân trong các khu phong tỏa đứng trước cửa nhà, hoặc tụ tập nói chuyện nhưng không đeo khẩu trang. Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã nghiêm khắc nhắc nhở người dân tuân thủ quy định. Cùng ngày, TP.Vũng Tàu cũng nghiêm khắc chấn chỉnh lãnh đạo các địa phương về việc siết chặt việc quản lý người dân, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Được biết, từ 19 giờ ngày 15/8 đến 18 giờ ngày 16/8, các lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 412 trường hợp với số tiền hơn 777 triệu đồng vì ra đường không cần thiết, trái quy định phòng chống dịch mà thành phố đang áp dụng.Trưa 15/8, chị Vân An, chung cư Bình An, TP. Vũng Tàu bị hủy đơn hàng thực phẩm tươi sống đã đặt trước đó 2 tiếng trong nhóm Chợ chung cư. Người bán giải thích, do tình hình dịch phức tạp, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và riêng TP. Vũng Tàu siết chặt việc đi lại nên không có người giao hàng. Tình huống chị Vân An gặp phải cũng là tỉnh cảnh chung của nhiều người dân khi bị hủy đơn do bên bán không tìm được người giao hàng. Nhiều đơn hàng đặt qua kênh online của siêu thị đến 3 ngày vẫn chưa được giao.

Về tình hình này, bà Trần Thị Ngọc Liễu, Phó Giám đốc Co.op Mart Vũng Tàu giải thích, mỗi ngày siêu thị nhận từ 400-500 đơn hàng qua trang web, app, zalo. Để kịp giao hàng, siêu thị đã huy động toàn bộ nhân viên nhận đơn, đi chợ và giao hàng cho người dân. Tuy nhiên, do nhân lực có hạn nên việc giao hàng có khi còn chậm do đơn hàng quá nhiều, trong khi nhân lực có hạn và một số mặt hàng đã hết nên siêu thị thương lượng với khách lùi thời gian giao.

Trước thực trạng này, để bảo đảm cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn thành phố, các cửa hàng, siêu thị đã linh loạt, thay đổi phương thức giao hàng. Chẳng hạn, Co.op Mart Vũng Tàu nhận đơn hàng qua các tổ COVID-19 cộng đồng của các tổ dân phố và giao lại cho tổ khi đơn hàng chuẩn bị xong. Khi thành viên tổ đi chợ hộ đến siêu thị mua hàng theo đơn, siêu thị cũng phục vụ, hỗ trợ trong việc sắp xếp hàng hóa.

Hệ thống Bách hóa Xanh cũng đã lập nhóm zalo theo từng khu vực cửa hàng đóng chân để nhận đơn đặt hàng và đi chợ hộ. Các đơn hàng được nhận theo 5 khung giờ khác nhau và được giao trong ngày, riêng đơn đặt từ 18 giờ đến hết ngày sẽ giao vào ngày hôm sau. Khách điền đầy đủ thông tin gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm cần giao gửi vào nhóm zalo. Cửa hàng sẽ thu phí từ 10.000 - 20.000 đồng/đơn tùy giá trị đơn hàng.

Bà Nguyễn Thị Tình, công chức văn hóa - xã hội phường 9, TP. Vũng Tàu cho biết, phường có 1 đội tình nguyện với 15 thành viên hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm. Mỗi ngày, đội tình nguyện nhận hơn 100 đơn hàng, cao điểm có khi lên đến 300 đơn. Không chỉ nhận đi chợ hộ, các thành viên trong đội còn tìm kiếm nguồn hàng ổn định, giá cả phải chăng cho người dân. Tùy theo mặt hàng người dân đặt, đội sẽ tổng hợp và đặt mua về phân chia hoặc giao cho từng khu vực để chia theo đơn.

Tại phường 7, trong ngày 16/8, phường đã triển khai 126 tổ đi chợ hộ. Mỗi tổ đi chợ hộ gồm 3 người là cán bộ hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, liên hệ người dân qua nhóm zalo hoặc số điện thoại để tiếp nhận nhu cầu mua nhu yếu phẩm. Sau đó, thành viên là đoàn thanh niên và hội phụ nữ giao hàng tận nhà cho người dân.

Bà Trần Thị Thạnh (SN 1959, ngụ 17/27/10 đường Ngô Đức Kế, phường 7) chia sẻ: “Tôi sức khỏe kém nên thường được chính quyền địa phương thăm hỏi tặng quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu. Hôm nay, được cán bộ hội phụ nữ phường thông báo có tổ đi chợ hộ người dân, tôi thấy rất hợp lý trong lúc giãn cách xã hội như hiện nay.”

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho hay, để người dân TP.Vũng Tàu yên tâm thực hiện giãn cách triệt để, chính quyền sẽ cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu phong tỏa. Ở khu vực vùng xanh, thành phố đã có hướng dẫn tạm thời đối với việc tổ chức các tổ đi chợ hộ cho người dân.

Theo đó, các phường, xã thành lập các tổ đi chợ hộ, phân chia theo tổ dân cư, cung cấp cho người dân đầu mối, số điện thoại, để liên hệ. Người dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đăng ký thông qua phiếu mua hàng: ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mặt hàng và gửi lại tổ đi chợ hộ theo địa bàn cư trú. Sau đó, tổ đi chợ hộ tiếp nhận các phiếu mua hàng; tổ chức đi mua hộ và bàn giao lại cho người dân. Thành viên Tổ đi chợ hộ được địa phương cấp thẻ kèm địa điểm đăng ký mua hàng, được xét nghiệm nhanh 3 ngày/lần.

Song song đó, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tích cực vận động tiền, hàng hoá, nhu yếu phẩm để trực tiếp trao tặng cho người dân gặp khó khăn. Riêng trong ngày 16/8, UBMTTQ Việt Nam các cấp TP. Vũng Tàu đã tặng hơn 9,6 tấn gạo, gần 8 ngàn tấn rau củ, hơn 2.200 suất ăn và 693 phần nhu yếu phẩm, trị giá gần 807 triệu đồng.

NHÓM PV THỜI SỰ