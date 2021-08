An ninh trật tự ổn định, người dân giãn cách nghiêm

Từ 00 giờ ngày 23/8 đến nay, người dân TT. Long Hải, huyện Long Điền đã bình tĩnh, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nâng cao với yêu cầu “ai ở đâu ở đó”. Sự đồng lòng của người dân là tiền đề quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Người và các phương tiện vào TT. Long Hải đều được kiểm tra chặt chẽ, nếu không đủ điều kiệnsẽ bị buộc quay đầu.

Đầu giờ chiều 26/8, khảo sát một vòng quanh các trục đường chính của TT. Long Hải, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận đường phố khá vắng vẻ, chỉ có lực lượng phòng, chống dịch tham gia tuần tra, kiểm soát, vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân và nhân viên môi trường làm nhiệm vụ thu gom rác. Các chốt kiểm soát không còn cảnh người dân xếp hàng chờ kiểm tra giấy thông hành như thường ngày, vì không có người dân nào ra đường lúc này.

Ông Trần Ngọc Hải (tổ 1, KP. Hải An, TT. Long Hải) chia sẻ, việc ở yên trong nhà mấy ngày liên tục khiến ông không thoải mái cho lắm. "Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho gia đình và bản thân, mọi người đều đồng tình ủng hộ chủ trương của tỉnh và bảo nhau chấp hành nghiêm quy định "ai ở đâu ở đó", chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh", ông Hải nói.

KP. Hải An có 12 tổ dân phố với 805 hộ dân, 3.700 nhân khẩu. Để bảo đảm người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 nâng cao, địa phương đã bố trí 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở 12 tổ dân phố. Trung tá Phan Văn Năm, Trợ lý Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, phụ trách công tác phòng, chống dịch tại KP. Hải An cho biết, mỗi ngày các tổ tổ chức 4 - 5 lượt tuần tra, kiểm soát việc thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa người với người, nhất là các khu nhà trong hẻm nhỏ, chằng chịt, mật độ dân số cao; hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe. “Qua báo cáo của các tổ tuần tra từ ngày 23/8 đến nay cho thấy, việc thực hiện cách ly tại từng gia đình đều ở mức rất cao. Người dân ở yên tại nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc bất kỳ ai bên ngoài, không đến chơi nhà ai, không cho ai vào nhà mình”, Trung tá Phan Văn Năm thông tin.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, từ khi TT. Long Hải thực hiện triệt để "ai ở đâu ở đó", tình hình ANTT được giữ vững. Người dân cơ bản chấp hành nghiêm quy định, cá biệt một vài trường hợp thuê trọ do thời tiết nắng nóng ra ngoài ngồi hóng gió đã được lực lượng tuần tra nhắc nhở, lập biên bản xử lý. Đối với các tổ dân cư xuất hiện F0, Công an huyện đã bố trí 2 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng quân sự, địa phương truy vết nhanh F1, F2 và tuyên truyền, tuần tra việc thực hiện giãn cách. Trong sáng 26/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát các loại thuốc cho người dân có yêu cầu.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát nhân khẩu, phục vụ công tác xét nghiệm để kịp thời phát hiện F0 nhằm khoanh vùng dập dịch. Hiện nay, người dân được đáp ứng đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày cũng như hiểu được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 nên đã chấp hành nghiêm việc giãn cách. "Khi TT. Long Hải xuất hiện ca F0 đầu tiên, các lực lượng đã tiến hành rà soát nhân khẩu để tổ chức xét nghiệm đại trà. Tuy nhiên, dịch diễn biến phức tạp, số nhân khẩu có sự biến động nhỏ, vì vậy lực lượng công an phải rà soát kỹ, không bỏ sót bất kể người nào chưa xét nghiệm”, Thượng tá Nguyễn Văn Tân giải thích thêm.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN - MINH NHÂN