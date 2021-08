Sẻ chia yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

* UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ đã tiếp nhận 10 tấn gạo do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ủng hộ, để tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID- 19 trên địa bàn thị xã. Tính đến ngày 18/8, UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ đã tiếp nhận từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh và vận động ủng hộ được nhiều hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch, như: 550 bộ đồ bảo hộ; 70,1 tấn gạo, 1.500 thùng mỳ, 11 tấn rau củ quả, 1 tấn miến, 800 chai nước mắm, nước tương, 79 triệu đồng và một số lương thực, thực phẩm... Toàn bộ số hàng hóa, đã được điều phối về UBMTTQ Việt Nam các phường, xã để trao tặng, hỗ trợ người khó khăn vượt qua đại dịch, hỗ trợ bếp ăn của Thị Đoàn Phú Mỹ. (Diễm Quỳnh)

* Sáng 18/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng là các nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn. Cụ thể, trao 90 suất cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 10, 12 và Nguyễn An Ninh (30 suất/phường); 10 suất cho các địa chỉ nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh và TP.Vũng Tàu. Sau khi tiếp nhận các suất quà, đại diện UBND phường sẽ trao tận tay các hộ dân. Tổng giá trị là 35 triệu đồng do tập thể Hội CTĐ tỉnh, thành phố và các nhà hảo tâm đóng góp. (Nhung Hoa)

Bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà đại diện UBND phường 12.

* Trong hai ngày (17 và 18/8, Quỹ Chung một tấm lòng CLB Phóng viên BR-VT phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu tặng 300 phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng cho người dân, công nhân lao động sống tại các khu trọ trên địa bàn TP.Vũng Tàu (ảnh). Tổng chi phí 40 triệu đồng do nhóm cà phê Chiêng; cán bộ, nhân viên Toà án tỉnh và một số cá nhân khác đóng góp. (An Nhiên)

* Ngày 18/8, UBMTTQ Việt Nam TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) đã trao tặng 100 phần quà cho các gia đình lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch có hoàn cảnh khó khăn (ảnh). Mỗi phần quà trị giá 430 ngàn đồng gồm: 25kg gạo, dầu ăn, nước mắm, trứng gà và các nhu yếu phẩm khác. Đồng thời trao tặng 24 con gà, vịt cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hơn 2,3 triệu đồng. (Mai Ngọc)

* Trong 2 ngày (17 và 18/8), Công an phường Long Toàn, TP.Bà Rịa đã vận động các nhà hảo tâm trao 2,1 tấn rau củ quả hỗ trợ 154 hộ dân gặp khó khăn các khu phố 1, 4 và 5 (ảnh). Cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự phường mua và trao 2,2 tấn gạo, 320 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng, gồm mỳ, nước mắm hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường. (Trúc Giang)

* Sáng 18/8, Quỹ từ thiện Cô Sáu huyện Đất Đỏ tổ chức trao 500 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm: dầu ăn, nước và một số nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng số tiền 150 triệu đồng.