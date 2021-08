Tăng cường kiểm tra, khẩn trương xét nghiệm sàng lọc

Ngày giãn cách xã hội thứ 16, các địa phương tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý người vi phạm Chỉ thị 16, đồng thời khẩn trương xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện kịp thời F0 để đưa đi cách ly, điều trị.

Hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR đã được vận hành tại Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ.

HUYỆN CHÂU ĐỨC: THÊM 1 CA MẮC MỚI

Ngày 3/8, huyện Châu Đức ghi nhận 1 ca mắc mới. Đó là sản phụ ở thôn Tiến Thành, xã Quảng Thành, đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ này đi Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh sinh con và được xe cấp cứu của bệnh viện đưa về nhà. Cơ quan y tế xác định có 5 trường hợp F1 và 23 trường hợp F2.

Trong ngày, địa phương đã tổ chức truy vết 14 trường hợp F1, 31 F2 và 6 F3. Đồng thời dự kiến lấy 200 mẫu PCR và 450 mẫu test nhanh đối với người dân ở khu vực nguy cơ cao. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai chặt chẽ. Lực lượng chức năng đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Hiện nay, huyện đang khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể đã lập hồ sơ gần 7.000 trường hợp người lao động không giao kết hợp đồng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 gửi Sở LĐ-TB-XH thẩm định, tổng hợp để sớm hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

HUYỆN XUYÊN MỘC: NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Từ 7 giờ đến trưa 3/8, huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức lấy mẫu test nhanh 104 trường hợp tại các xã: Bông Trang, Xuyên Mộc, Bàu Lâm và không phát hiện ca dương tính. Huyện sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCT cho người dân trong khu vực phong tỏa và các trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung, người dân đang cách ly tại nhà.

Theo lãnh đạo huyện Xuyên Mộc, trong đợt giãn cách xã hội lần thứ 2, người dân trên địa bàn huyện không còn tâm lý lo lắng và tập trung mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để dự trữ như lần giãn cách trước đó. Hình thức mua bán trực tiếp giảm mạnh, thay vào đó là mua bán trực tuyến, mua hàng hộ. Để chủ động điều phối hàng hóa và không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường, tăng cường thông tin thực hiện giao dịch trực tuyến và tổ chức đưa hàng hóa trực tiếp từ vùng nguyên liệu đến chợ truyền thống, các điểm bán lẻ trên địa bàn huyện.

HUYỆN ĐẤT ĐỎ: TIÊM VẮC XIN (MŨI 2) CHO 253 NGƯỜI

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nên đến nay huyện Đất Đỏ cơ bản kiểm soát được dịch, không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng. Huyện cũng đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 (mũi 2) cho 253 người và đang tiếp tục triển khai tiêm theo kế hoạch.

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện; UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn hội của huyện đã vận động, tiếp nhận tiền, hàng hóa và hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, gia đình khó khăn, lao động thất nghiệp, người dân trong khu vực phong tỏa, các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, với 5,2 tấn gạo, 400 chai nước suối; 100kg rau… LĐLĐ huyện tặng 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, ngừng việc với tổng trị giá 50 triệu đồng, vận động 98 chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê cho 800 phòng trọ, với số tiền 398 triệu đồng… Các lực lượng đoàn viên, phụ nữ, nông dân thành lập 50 tổ hỗ trợ đi chợ cho các hộ dân trong khu cách ly, phong tỏa, người già, neo đơn.

TX. PHÚ MỸ: TIẾP NHẬN HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM RT-PCR

Ngày 3/8, UBND TX. Phú Mỹ đã tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR do Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ (chủ đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3) tài trợ.

Sau gần 1 tuần được đưa về lắp ráp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ đã bàn giao máy cho Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ quản lý và sử dụng. Hệ thống máy xét nghiệm này có kết quả chính xác cao sẽ giúp TX. Phú Mỹ chủ động, thuận lợi hơn trong việc phát hiện, theo dõi và tầm soát bệnh; đồng thời tiết kiệm và giảm nhiều lần chi phí cho các đơn vị cũng như DN trong KCN.

Trong ngày 3/8, TX. Phú Mỹ ghi nhận 5 ca bệnh mới. Trong ngày, thị xã cũng đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCR cho 2.826 trường hợp là người dân trên địa bàn thị xã.

TP. BÀ RỊA: THÊM 2 CA MẮC MỚI

Ngày 3/8, TP. Bà Rịa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân đầu tiên là ông L.Q.T (sinh năm 1985), ngụ tại huyện Định Quán, Đồng Nai, là tài xế của Bệnh viện Bà Rịa. Điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 19/7 đến nay ông T. ở tại khu vực nhà xe Bệnh viện Bà Rịa, không về nhà. Sáng 30/7, ông T. chở bệnh nhân là bà Đ.T.C. và có tiếp xúc gần với 2 người con của bà này.

Bệnh nhân thứ hai là bà N.T.H.G (sinh năm 1978), ở khu phố 5, phường Long Tâm. Bà G. là nhân viên y tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Điều tra ban đầu xác định, ngày 28/7, bà G. sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở khu cách ly trường Trung cấp y tế đã về cách ly tại nhà. Ngày 2/8, bà G. đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh làm test nhanh kháng nguyên và cho kết quả dương tính. Lập tức bà G. được cách ly và lấy mẫu PCR gửi về CDC tỉnh để xét nghiệm. Kết quả bà G. dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Bà Rịa đang nhanh chóng khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh này. Trong ngày, TP. Bà Rịa tiếp tục tuần tra xử phạt vi phạm Chỉ thị 16. Kết quả, 75 trường hợp bị xử phạt với số tiền hơn 125 triệu đồng.

TP. VŨNG TÀU: 124 CA KHỎI BỆNH

Tính từ 18 giờ ngày 2/8 đến 18 giờ ngày 3/8, TP. Vũng Tàu ghi nhận 38 ca mắc mới, trong đó có 3 ca trong cộng đồng. Từ ngày 6/7 đến nay, thành phố đã ghi nhận 504 ca mắc, trong đó có 124 ca đã khỏi bệnh. Trong ngày 3/8, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4.873 người dân trên địa bàn xã Long Sơn.

Công an TP. Vũng Tàu và 17 phường, xã đã thiết lập 830 chốt bảo vệ vùng xanh, bao gồm chốt do lực lượng chức năng thực hiện, chốt tự quản, đồng thời bố trí 54 tổ tuần tra lưu động. Ngày 3/8, lực lượng chức năng thành phố tiếp tục tuần tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 33 trường hợp với số tiền 47 triệu đồng do vi phạm Chỉ thị 16.

HUYỆN LONG ĐIỀN: CHI HỖ TRỢ 564 NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, tính đến 16 giờ ngày 3/8, huyện ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, truy vết 456F1, 843F2 và các F3 liên quan.

Sáng 3/8, hơn 200 nhân viên y tế của tỉnh và huyện Long Điền đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 8.000 người dân tại 3 khu phố Hải Hà 1, Hải Vân và Hải Phong 2 (TT. Long Hải). Đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Tính đến ngày 3/8, huyện đã chi hỗ trợ theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh cho 564/580 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức 750 ngàn đồng/người.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ