Các địa phương siết chặt việc chấp hành lệnh giãn cách

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách Chỉ thị 16 (đợt 2) từ 0 giờ ngày 2/8, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt trong việc chấp hành lệnh giãn cách, hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

VŨNG TÀU XỬ PHẠT NGHIÊM NGƯỜI VI PHẠM

Tính từ 18 giờ ngày 1/8 đến 18 giờ ngày 2/8, TP.Vũng Tàu ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 trong các khu phong tỏa, cách ly. Trong ngày 2/8, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, qua đó lập biên bản xử phạt 57 trường hợp vi phạm quy định giãn cách, với số tiền hơn 68 triệu đồng. Như vậy, từ 14/7 đến 18 giờ ngày 2/8, lực lượng chức năng thành phố đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 1.196 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. TP. Vũng Tàu tiếp tục yêu cầu các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ thực hiện tốt vai trò nòng cốt kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả vùng đỏ và khu cách ly; phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong thực hiện các mô hình tự quản, tự kiểm soát vùng xanh; tăng cường kiểm tra cao độ, giám sát, nhắc nhở việc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch đặc biệt là quy định giãn cách giữa người với người tại khu phong tỏa, khu cách ly, các nhà trọ, khu nhà trong hẻm nhỏ đông người và mật độ dân số cao; xử phạt nghiêm minh những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm. Toàn thành phố hiện có 12.800 đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và dự kiến tăng 5.000 đối tượng trong thời gian giãn cách xã hội từ 2 đến 15/8. Nhằm hỗ trợ các trường hợp trên, theo kế hoạch, từ 2 đến 15/8, TP.Vũng Tàu vận động 105 tấn gạo và 70 tấn rau cung cấp đủ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Từ ngày 1/8, TP.Vũng Tàu tổ chức xét nghiệm nhanh cho 811 người bán vé số. Việc xét nghiệm được tiến hành theo kế hoạch của 17 phường, xã và có kế hoạch triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong các khu nhà trọ…

BÀ RỊA, ĐẤT ĐỎ, CHÂU ĐỨC KHÔNG GHI NHẬN CA BỆNH MỚI

Ngày 2/8, TP.Bà Rịa không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày, lực lượng y tế TP.Bà Rịa đã tiến hành lấy 1.100 mẫu xét nghiệm cho cán bộ công chức Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, người dân trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và cho các Shipper.

Lực luợng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội. Ngày 2/8, có 71 trường hợp bị xử phạt với tiền hơn 121 triệu đồng; nhắc nhở 117 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

TP.Bà Rịa tăng cuờng vận động, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và đẩy nhanh các gói hỗ trợ đến tay người dân. Trong đó, có 146 hộ kinh doanh đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ với tổng số tiền 378 triệu đồng; 1.444 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã được hỗ trợ với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. TP.Bà Rịa đã vận động hỗ trợ, miễn giảm tiền nhà trọ cho 2.394/2983 hộ, đạt 80% với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng...

 Theo BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ, tính đến 12 giờ ngày 2/8, trên địa bàn huyện không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Trong ngày, 32 tổ tuần tra, kiểm soát của công an huyện, thị trấn và các lực lượng khác hỗ trợ đã nhắc nhở 182 trường hợp, ra quyết định xử phạt 1 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng tại xã Phước Long Thọ, với số tiền 2 triệu đồng.

Từ ngày 19/7 đến nay, các cơ sở Đoàn của huyện Đất Đỏ đã nhận và trao tặng gần 500 bộ đồ bảo hộ và các vật tư y tế (máy đo huyết áp, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn); gần 2.000 suất quà, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng; hơn 1.000 kính chắn giọt bắn… cho các lực lượng tuyến đầu và các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

 Tại huyện Châu Đức trong ngày 2/8 không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày, huyện đã tổ chức truy vết 5 trường hợp F1, 83 F2 và 6 F3. Đồng thời dự kiến lấy 200 mẫu xét nghiệm PCR và 450 mẫu xét nghiệm test nhanh đối với người dân ở khu vực nguy cơ cao. Lực lượng chức năng đã xử phạt 8 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với tổng số tiền phạt 18 triệu đồng. Hiện nay chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Cụ thể đã lập hồ sơ gần 7.000 trường hợp người lao động không giao kết hợp đồng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 gửi Sở LĐ-TB-XH thẩm định, tổng hợp để sớm hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Qua 14 ngày thực hiện giãn cách Chỉ thị số 16, hầu hết người dân đồng tình, có ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chị Nguyễn Thị Hạnh (tiểu thương kinh doanh quần áo ở chợ Ngãi Giao, TT. Ngãi Giao) cho biết, giãn cách xã hội là điều không ai mong muốn. Do vậy mọi người dân cùng thực hiện nghiêm, vượt qua giai đoạn này để cuộc sống trở lại bình thường.

PHÚ MỸ KIỂM SOÁT CHẶT PHƯƠNG TIỆN VÀO ĐỊA PHƯƠNG

BCĐ Phòng, chống COVID-19 TX.Phú Mỹ cho biết, từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 2/8, trên địa bàn thị xã phát hiện 3 ca dương tính mới trong khu cách ly tập trung Vabis Hồng Lam.

Về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, hiện TX.Phú Mỹ đã chi trả cho 2.483 đối tượng với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ 86%. Bên cạnh đó, thị xã cũng đang tiếp nhận kinh phí đợt 7 cho 3.932 đối tượng với số tiền 2,3 tỷ đồng và lên kế hoạch cấp về cho các xã, phường tiến hành chi trả; trình UBND tỉnh phê duyệt chi hỗ trợ cho 10 trẻ thuộc diện F0, F1, số tiền là 26,8 triệu đồng.

CSGT tỉnh kiểm tra giấy tờ của tài xế qua chốt Quốc lộ 51, TX. Phú Mỹ.

Ngoài ra, trong ngày 2/8, Mặt trận, các đoàn thể và các xã, phường đã vận động, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn 580 phần quà, trị giá 87,4 triệu đồng.

Theo thống kê từ Công an TX.Phú Mỹ, trong 15 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Công an TX.Phú Mỹ đã tổ chức 1.698 lượt tuần tra, kiểm soát, xử phạt 392 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết, số tiền xử phạt là 843 triệu đồng. Tại 2 chốt kiểm dịch (xã Phước Bình và xã Sông Xoài), Công an TX.Phú Mỹ đã kiểm soát 3.263 phương tiện và yêu cầu 1.772 phương tiện phải quay đầu vì không đáp ứng các yêu cầu phòng dịch.

XUYÊN MỘC XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC DIỆN RỘNG

Tại huyện Xuyên Mộc, từ 11giờ ngày 1/8 đến trưa ngày 2/8 huyện ghi nhận 23 ca mắc mới trong các khu cách ly và phong tỏa như: Bàu Lâm, Tân Lâm, Bình Châu, Hòa Hưng, Phước Thuận. Trong ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức xét nghiệm nhanh 315 mẫu tại các xã, thị trấn. Qua đó phát hiện 1 ca dương tính trong khu phong tỏa xã Bàu Lâm.

Những ngày tới chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCT trên địa bàn cho người dân trong khu vực phong tỏa và các trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung, người dân đang cách ly tại nhà. Đồng thời, khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Cụ thể là giải quyết cho 5.000 người với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân gần 2 tỷ đồng, số còn lại đang tiếp tục giải ngân.

Theo lãnh đạo huyện Xuyên Mộc, trong đợt giãn cách xã hội lần thứ 2, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng ở từng địa bàn dân cư trong tuyên truyền, vận động để người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách. Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, đã chỉ đạo Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ từng địa bàn, không để dịch lây lan sang các xã khác. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp cần thiết về đời sống, y tế cho người dân.

CÔN ĐẢO TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN ĐỢT 3

Trong ngày đầu tiên giãn cách theo Chỉ thị đợt 2, huyện Côn Đảo đã tiêm vắc xin COVID-19 đợt 3 (mũi 2) cho 189 người trên địa bàn huyện. Tính đến này, huyện Côn Đảo chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Người dân chấp hành khá tốt các quy định giãn cách theo chỉ 16/CT-TTg. Từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện, đội liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý 10 trường hợp với tổng số tiền 15 triệu đồng. Phòng Kinh tế phối hợp với Ban quản lý chợ Côn Đảo rà soát cấp thẻ giao hàng cho các tiểu thương và các hộ dân để mua lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ