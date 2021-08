“Bạn hãy cùng chúng tôi chung tay chống dịch. Hãy an tâm chúng tôi luôn bên bạn. Cần hỗ trợ liên hệ với chúng tôi: 02543.876 125”. Đó là thông điệp gắn trang trọng trên 85 gói quà do Công an TX.Phú Mỹ tặng người đang cách ly tại Khu cách ly Ký túc xá Trường CĐ Quốc tế Vabis vào chiều 28/8.

Trên mỗi gói quà gửi thông điệp động viên người cách ly kèm số điện thoại hỗ trợ khi cần.

Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng, gồm thực phẩm, sữa, bánh, kẹo… Những phần quà dù giá trị nhỏ nhưng thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Phú Mỹ. Qua đó động viên những người đang cách ly hợp tác tốt, sớm hoàn thành cách ly để về với gia đình.

Khu cách ly Ký túc xá Trường CĐ Quốc tế Vabis hiện đang cách ly 85 F1, trong đó có nhiều người nghiện ma tuý. Để bảo vệ trật tự trị an, ngoài lực lượng chính là công an, quân đội, sáng cùng ngày Vùng 2 Hải quân đã chi viện thêm 10 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác tuần tra, bảo vệ, theo dõi sức khỏe, trợ giúp người cách ly.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA