Ngày 18/7, Sở LĐTBXH, LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh đã có công văn hướng dẫn DN thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh an toàn. Điều kiện an toàn để sản xuất, kinh doanh đối với DN là thực hiện giãn cách tại khu vực sản xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc. Trường hợp nếu bố trí NLĐ đi làm thì cần sắp xếp khu vực lưu trú tập trung và bố trí khu vực làm việc riêng biệt với nhóm lao động hiện có trong DN. Đặc biệt là NLĐ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trước khi được đưa đến nơi ở tập trung và không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong quá trình DN hoạt động. DN thực hiện 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) theo phương án giãn cách, chia ca kíp bảo đảm an toàn; bảo đảm điều kiện về nơi lưu trú tập trung của NLĐ (nếu thực hiện việc lưu trú tập trung). Theo đó, trong ngày 19/7, các DN vốn đầu tư trong và ngoài nước hoạt động tại BR-VT đã nỗ lực thực hiện theo hướng dẫn, tổ chức “3 tại chỗ” hoặc bố trí xe đưa đón tập trung, giãn cách ca kíp làm việc... và tăng cường mọi giải pháp phòng, chống dịch.