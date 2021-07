Tỷ lệ dự thi tốt nghiệp THPT đạt trên 98%

* 204 thí sinh không dự thi đợt 1

Ngày 11/7, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, tỷ lệ thí sinh (TS) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua ở các môn đều đạt trên 98%. Toàn tỉnh có 204 TS không thể tham dự kỳ thi đợt này do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 11 TS trong khu vực bị phong tỏa, 4 TS thuộc diện F1, 189 TS thuộc diện F2. Những TS trong khu vực phong tỏa, thuộc diện F1, F2 chưa dự thi đợt 1 sẽ được dự thi đợt 2 theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có TS, cán bộ, giáo viên vi phạm Quy chế thi. Toàn tỉnh đã tổ chức kịp thời 17 phòng thi dự phòng cho TS thuộc diện F3 hoặc có biểu hiện ho, sốt... Công tác in sao đề thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác, có giải pháp dự phòng hợp lý nên đã chủ động khi phát sinh thêm phòng thi dự phòng. Trong quá trình tổ chức thi, Sở GD-ĐT đã bám sát diễn biến dịch bệnh, nắm chắc thông tin dịch tễ, kịp thời điều động lực lượng cán bộ coi thi dự bị để bổ sung, thay thế cho các điểm thi có diễn biến dịch bệnh phức tạp. Tất cả các thành viên tham gia coi thi đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi kỳ thi diễn ra. Trong những ngày kỳ thi diễn ra, tất cả các điểm thi được trang bị máy đo thân nhiệt, hệ thống vòi nước, xà phòng rửa tay, dung dịch nước sát khuẩn, khẩu trang... đủ phục vụ cho cán bộ, giám thị và TS.

HOÀNG DƯƠNG