TP. Vũng Tàu gồng mình chống dịch

TP. Vũng Tàu đang dồn mọi nguồn lực, triển khai nhanh chóng các giải pháp để khống chế dịch COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thành phố cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về giãn cách theo Chỉ thị 16.

Lực lượng chức năng kiểm tra người dân lưu thông tại chốt kiểm soát gần cầu Cỏ May (TP.Vũng Tàu).

TẬP TRUNG XÉT NGHIỆM TRÊN DIỆN RỘNG

Đến 18 giờ ngày 15/7, TP. Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới tại các khu cách ly tập trung và là địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 nhất trên địa bàn tỉnh với 65 ca. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu xác định, việc xét nghiệm trên diện rộng toàn địa bàn là phương án hiệu quả nhất để nhanh chóng dập dịch. Theo đó, từ tối 13/7 và ngày 14/7, TP. Vũng Tàu đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân ở phường 11 với gần 38 ngàn mẫu. Trong ngày 15/7, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu cho 2 phường nguy cơ cao là phường Rạch Dừa và phường 12 là các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Sáng 15/7, tại điểm lấy mẫu Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Rạch Dừa), người dân trên địa bàn phường đến lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ việc giãn cách và quy định phòng, chống dịch. Công tác lấy mẫu được tiến hành trật tự, nghiêm túc. Bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết: “Lực lượng y tế tận dụng tối đa thời gian để lấy mẫu xét nghiệm một cách nhanh nhất, chính xác nhất nhằm sớm tìm ra các F0 để chặn đứng nguồn lây”.

Trong ngày 15/7, phường Rạch Dừa và phường 12 dự kiến lấy 50% mẫu xét nghiệm khẳng định (mẫu gộp 15) và 50% mẫu xét nghiệm nhanh. Nhóm các phường, xã chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên, dự kiến lấy 20% trên tổng số hộ và mỗi hộ chọn 1 người có nguy cơ cao nhất. Dự kiến, khu vực này sẽ lấy hơn 9.000 mẫu xét nghiệm.

Bác sĩ Hà Văn Thanh, đại diện CDC tỉnh cho biết, lực lượng y tế từ các địa phương đã được huy động để hỗ trợ TP. Vũng Tàu nhằm tranh thủ từng phút, từng giờ truy vết, khống chế các chuỗi lây nhiễm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, với tinh thần thần tốc, thành phố đang dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp để ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn. Trong đó, chiến dịch xét nghiệm cộng đồng diện rộng đang được khẩn trương triển khai để rà soát, phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng. “Hệ thống chính trị thành phố đang cố gắng, dốc toàn lực cho mục tiêu phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, sức khỏe người dân. Đây cũng là nỗ lực để TP. Vũng Tàu rút ngắn thời gian giãn cách xã hội, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới”, ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định.

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM

Trong ngày 15/7, lực lượng 6 tổ tuần tra lưu động của Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục chia thành nhiều hướng tuần tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 trên tất cả các tuyến đường của thành phố.

Cùng tổ tuần tra do Trung tá Chu Văn Khánh, Đội phó Đội CSGT - Trật tự, Công an TP. Vũng Tàu làm tổ trưởng, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đi dọc các tuyến đường chính như: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong ngày giãn cách thứ hai, phố phường vẫn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người chạy xe trên đường. Hầu hết các trường hợp ra đường đều có giấy thông hành. Tuy nhiên, một số người không xuất trình được giấy tờ và lý do chính đáng. Trong 2 tiếng đồng hồ, lực lượng đã lập biên bản 5 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tính đến 18 giờ cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu đã lập biên bản 54 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, ra quyết định xử phạt 38 trường hợp với số tiền 106 triệu đồng, chờ xử lý 16 trường hợp. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu, trong ngày 14/7 - ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lực lượng chức năng thành phố đã lập biên bản xử phạt hành chính 31 trường hợp với tổng số tiền 49 triệu đồng vì vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Trung tá Chu Văn Khánh cho biết, 6 đội tuần tra của TP.Vũng Tàu đã tuần tra tăng cường trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 xuyên suốt 24/24 giờ trong 14 ngày. Lực lượng sẽ kiểm tra tất cả người dân lưu thông trên đường và lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm để răn đe.

Tương tự, tại các chốt kiểm soát ra, vào cửa ngõ thành phố, công tác khai báo y tế được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm phương tiện, người từ các địa phương khác đến thành phố đều được kiểm tra. Tại khu vực cầu Cỏ May, lực lượng chức năng đã bố trí chốt tại 2 chiều ra, vào thành phố để kiểm tra, kiên quyết yêu cầu những trường hợp không xuất trình đủ giấy tờ cần thiết phải quay đầu xe. Chị Trần Thị Ngàn (huyện Đất Đỏ) cho hay: “Tôi chở rau vào TP. Vũng Tàu nhưng khi đi qua chốt kiểm tra cầu Cỏ May thì được yêu cầu quay lại. Sau khi được giải thích, tôi đã hiểu rõ quy định giãn cách thành phố nên vui vẻ quay về để góp phần phòng, chống dịch”.

Bên cạnh đó, 17 phường, xã trên địa bàn tiếp tục duy trì các chốt chặn tại địa phương nhằm quản lý chặt người dân lưu thông không cần thiết ngoài đường.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người dân phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu).

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG – TUYẾT MAI