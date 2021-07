Giữ chắc "vùng xanh"

Trong những ngày gần đây, TP.Vũng Tàu phát hiện thêm các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước nguy cơ tiềm ẩn của dịch COVID-19 len lỏi lây lan trong cộng đồng, các tổ dân cư, khu phố trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 đồng loạt lập chốt, kiểm soát chặt người dân ra đường.

Người dân khu phố 6, phường 4, TP.Vũng Tàu lập “Chốt vùng xanh - vùng không có dịch” nhằm bảo vệ an toàn cho những dân cư trong khu phố.

Trưa 27/7, khu phố 6, phường 4, TP.Vũng Tàu đã giăng bàn ngang tuyến hẻm 168 Lê Hồng Phong và - cắm chốt biển màu xanh lá in nổi dòng chữ: “Chốt vùng xanh - vùng không có dịch” yêu cầu người dân không lưu thông qua hẻm này, chỉ được nhận giao hàng hoá tại chốt.

Bà Trần Thị Diệu Huyền, Tổ trưởng tổ 2, Khu phố 6, phường 4, TP.Vũng Tàu cho hay: “Nhận được thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 phường 4 về thông tin có các ca bệnh trên địa bàn phường, chúng tôi vận động người dân trong tổ khu phố lập chốt xanh nhằm bảo vệ an toàn cho những dân cư trong khu phố mình an toàn bằng cách thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chỉ lưu thông ở 1 chốt đường Bà Huyện Thanh Quan và phải có giấy của Tổ COVID-19 cộng đồng; tuyệt đối không để người lạ vào khu vực dân cư”.

Ông Hoàng Đình Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP.Vũng Tàu cho hay, trong ngày 26/7, phường ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 tại hẻm 102 Bà Triệu phường 4. Lực lượng chắc chức năng cũng nhanh chóng phong tỏa 1 phần đường Bà Triệu, truy vết F1, F2 nhằm khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, kích hoạt 16 chốt xanh bảo vệ các vùng an toàn còn lại của phường, đề phòng lây lan dịch bệnh.

Tương tự, tại phường 1, trong ngày 26/7 đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên là trường hợp bà N.T.H.T., là nhân viên cửa hàng tự chọn Hồng Thanh (số 102 Lý Tự Trọng, phường 1, TP. Vũng Tàu). Ngay lập tức, UBND phường 1 đã phong tỏa một phần đường Lý Tự Trọng, khẩn trương thông báo rộng rãi cho nhân dân trên toàn địa bàn về nội dung truy vết F1, F2, F3 có liên quan ca bệnh này. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ và khai báo thành thật các trường hợp có liên quan có lịch sử mua sắm tại cửa hàng Hồng Thanh từ ngày 12/7 đến ngày 20/7 nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường 1, TP.Vũng Tàu thông tin: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ vững chắc, giữ vững toàn bộ vùng xanh còn lại trên toàn bộ địa bàn phường 1, UBND phường đã lập 37 “Chốt tự quản bảo vệ vùng xanh”, thông báo rõ 4 nội dung: “Người lạ không vào khu vực này. Shipper giao hàng bên ngoài. Thực hiện nghiêm 5K. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 16”. Nhằm quyết liệt thực hiện quy định “người giãn cách với người”, “gia đình giãn cách với gia đình”, “tổ dân cư giãn cách với tổ dân cư”, “khu phố giãn cách với khu phố” và “phường, xã giãn cách với phường, xã”; quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp có nhu cầu thật sự cần thiết mới cấp giấy ra ngoài.

Theo ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đến 17 phường, xã chủ trương quyết tâm giữ vững từng vùng xanh nhỏ ở từng tổ dân cư, nhằm giữ vững thế trận an toàn cho người dân tiến tới cùng với TP.Vũng Tàu tạo thành vành đai an toàn. Cả hệ thống chính trị từ phường đến các khu phố, tổ dân cư vào cuộc thực hiện các chốt bảo vệ vùng xanh, phong tỏa vùng đỏ, quyết tâm đồng lòng huy động tổng lực để thu hẹp vùng đỏ, bảo vệ và mở rộng vùng xanh an toàn, qua đó nhanh chóng dập dịch.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG