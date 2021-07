Phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 tại TP. Vũng Tàu

UBND TP. Vũng Tàu vừa phê duyệt phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 1, năm học 2021-2022 trên địa bàn.

HS Trường TH Quang Trung trong một tiết học.

1. Các trường TH công lập:

Trường TH Hạ Long tuyển 245 HS/ 7 lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 210 HS). Địa bàn tuyển sinh: HS cư trú tại KP 3 (tổ 14, 26, 27), KP 4 (tổ 11, 13, 37 đến 41, 44 đến 47) của phường 1; HS cư trú tại KP 1 (tổ 1 đến 7); 2 (tổ 1 đến 7); 3 (tổ1 đến 8) của phường 2, trừ những HS mới đến từ tháng 1/2021 đến nay.

Trường TH Đoàn Kết tuyển 185 HS/ 5 lớp (trong đó 3 lớp bán trú với 111 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 3 (tổ 15, 28, 29, 30, 32, 33) của phường 1, HS cư trú tại KP 4 của phường 3, HS lưu trú tại phường 4.

Trường TH Thắng Tam tuyển 280 HS/ 8 lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 210 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 5 (tổ 1 đến 8), 6 (tổ 1 đến 12), 7 (tổ 1 đến 10) của phường 2, HS cư trú tại KP 1, 2, 3, 5 của phường Thắng Tam.

Trường TH Bàu Sen tuyển 245 HS/ 7 lớp (trong đó 4 lớp bán trú với 140 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 3, 5 của phường 3, HS cư trú tại KP 4 của phường Thắng Tam.

Trường TH Nguyễn Thái Học tuyển 252 HS/ 7 lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 220 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 hiện sống tại khu phố 5 (tổ 1đến 7, 10,11), KP 6, KP 7, KP 9 của phường 4, HS cư trú tại KP 5 ( tổ 1 đến 10) của phường 7, trừ những HS mới đến từ tháng 1/2021 đến nay.

Trường TH Bùi Thị Xuân tuyển 265 HS/7 lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 230 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 tại KP 1, 2, 3, 4, 5 (tổ 8, 9) của phường 4, 6 HS cư trú tại KP 1 (tổ 1 đến 6) của phường 5, 8 HS cư trú tại KP 8 (do phường đề nghị), HS cư trú tại KP 9 của phường 7, HS cư trú tại KP 1 (tổ 1 đến 4; 13, 14) phường Thắng Nhì, trừ những HS mới đến từ tháng 1/2021 đến nay.

Trường TH Hòa Bình tuyển 215 HS/ 6 lớp (trong đó 3 lớp bán trú với 105 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 3, 6, 7 của phường 5.

Trường TH Thắng Nhì tuyển 180 HS/ 5 lớp (trong đó 2 lớp bán trú với 70 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (từ tổ 6 đến 12, tổ 15 đến 72) của phường Thắng Nhì.

Trường TH Lê Lợi tuyển 240 HS/ 6 lớp (trong đó 4 lớp bán trú với 160 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 3 (tổ 4, 5, 7 đến 16), 4, 8 của phường 7.

Trường TH Trương Công Định tuyển 245 HS/7lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 210 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1 (tổ 6, 7, 8, 14), 3, 4 (tổ 1, 2, 3, 6, 7, 8), 5 (tổ 7, 8B, 9, 10, 13, 14B), 6 ( tổ 10, 12, 13), 7 của phường 8, HS cư trú tại KP 1, 5 (từ tổ 1 đến tổ 8), 7 của phường Nguyễn An Ninh, HS cư trú tại KP 4 của phường Nguyễn An Ninh do phường đề xuất.

Trường TH Lý Tự Trọng tuyển 260 HS/ 7lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 220 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1 (tổ 1 đến 5, tổ 9 đến 13, tổ 15), KP 4 (tổ 4, 5, tổ 9 đến 12, tổ 14), KP 5 (tổ 1 đến 6, tổ 8A, 11, 12, 14A), KP 6 ( tổ 1 đến 9 và tổ 11) của phường 8, 40 HS cư trú tại KP 4 và lưu trú tại KP 2, 3 của phường Nguyễn An Ninh.

Trường TH Nguyễn Viết Xuân tuyển 520 HS/13 lớp (trong đó 10 lớp bán trú với 400 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 2, 3 của phường 10, HS cư trú tại KP 5 (tổ 9, 10, 11, 12, 13), KP 6 của phường Nguyễn An Ninh, HS cư trú tại KP 1 (tổ 9A, 9B, 9C, 9D, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 12, 14) của phường 11.

Trường TH Trưng Vương tuyển 280 HS/ 7 lớp bán trú. Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 6 (tổ 1 đến 8); 7 (tổ 1, 3, 4, 8, 9, 10) của phường 7, HS cư trú tại KP 5 (tổ 1 đến 12) của phường 9, 22 HS cư trú tại KP 4 của phường 9 do phường đề xuất, HS thường trú, tạm trú KT3 tại KP 2, 3 của phường Nguyễn An Ninh, trừ những HS mới đến từ tháng 1/2021 đến nay.

Trường TH Quang Trung tuyển 315 HS/ 8 lớp bán trú. Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 3 (tổ 1, 2, 3,6), 7 (tổ 2, 5, 6, 7, 11 đến 16) của phường 7, HS cư trú tại KP 1, 2, 3, 4 (trừ 22 HS do phường 9 đề xuất học tuyến TH Trưng Vương) của phường 9, trừ những HS mới đến từ tháng 1/2021 đến nay.

Trường TH Thắng Nhất tuyển 225 HS/ 5 lớp (trong đó 4 lớp bán trú với 180 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 9 của phường Thắng Nhất, HS cư trú tại KP 1, 3 của phường Rạch Dừa.

Trường TH Chí Linh tuyển 480 HS/ 12 lớp (trong đó 9 lớp bán trú với 360 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 4, 5, 11, 12 của phường Thắng Nhất, HS cư trú tại KP 1, 4 (tổ 1, 2, 5,10) của phường 10.

Trường TH Bình Minh tuyển 360 HS/ 8 lớp (trong đó 5 lớp bán trú với 225 HS). Địa bàn tuyển sinh là những HS cư trú tại KP 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của phường Rạch Dừa, trừ những HS mới đến từ tháng 1/2021 đến nay.

Trường TH Phước An tuyển 360 HS/ 9 lớp (trong đó 7 lớp bán trú với 290 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú trú tại KP 1 (tổ 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 9E, 9F, 9K, 9H, 10, 10A, 10B, 10C, 10D), KP 2 (tổ 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 24, 24A, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 27B, 27C, 27D) của phường 11.

Trường TH Phước Thắng tuyển 420 HS/10 lớp (trong đó 8 lớp bán trú với 350 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 2 (tổ 16, 16A, 17, 18, 19, 20), 3, 4 của phường 11.

Trường TH Hải Nam tuyển 380 HS/9 lớp (trong đó có 6 lớp bán trú với 250 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 1, 2, 3 của phường 12.

Trường TH Võ Nguyên Giáp tuyển 259 HS/7 lớp (trong đó có 5 lớp bán trú với 185 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 4, 5, 6 của phường 12.

Trường TH Long Sơn 1 tuyển 125 HS/4 lớp (trong đó có 1 lớp bán trú với 30 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại thôn 1, 2, 3 của xã Long Sơn.

Trường TH Long Sơn 2 tuyển 185 HS/ 6lớp (trong đó có 3 lớp bán trú 92 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại thôn 4, 5, 6, 7, 9, 10 của xã Long Sơn.

Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh tuyển 380 HS/8 lớp (trong đó có 6 lớp bán trú với 285 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại KP 3, 6, 7, 8, 10 của phường Thắng Nhất, HS cư trú tại KP 4 (tổ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13) của phường 10.

2. Các trường TH tư thục:

Tuyển những HS TP. Vũng Tàu có nguyện vọng học tại trường. Cụ thể: Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu tuyển 216 HS/ 6 lớp (bán trú).

Trường TH Việt Anh tuyển 90 HS/ 5 lớp (bán trú).

Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 30 HS/ 1 lớp (bán trú).

Trường TH, THCS, THPT Việt Nam – Singapore tuyển 30 HS/ 1 lớp (bán trú).

Trường TH, THCS, THPT Happy School tuyển 30 HS/ 1 lớp (bán trú).

Đối tượng dự tuyển là HS 6 tuổi trở lên (sinh năm 2015 trở về trước), có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Các trường TH tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Phụ huynh nhập thông tin vào biểu mẫu và chụp các giấy tờ (theo yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh) gửi đính kèm theo hướng dẫn tại đường link: https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 cấp TH (nhập trực tuyến); bản Scan hoặc bản chụp bản chính các giấy tờ sau để gửi vào phần mềm: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú, Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thời gian tuyển sinh: Đợt 1 đến hết ngày 23/7, các trường TH công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 30/7. Đợt 2 từ ngày 1 đến 4/8, các trường công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 9/8.

KHÁNH CHI