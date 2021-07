Nối dài những hoạt động thiện nguyện

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", lực lượng ĐVTN đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng trong những ngày giãn cách xã hội. Cùng với ĐVTN trên địa bàn tỉnh, các ĐVTN TP. Bà Rịa đã chung tay góp sức nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19.

Những phần quà ý nghĩa được ĐVTN phường Long Hương trao tận tay người lao động nghèo.

Những ngày giãn cách xã hội, nhiều lao động gặp khó khăn do nghỉ việc, nhưng vẫn phải trả tiền phòng trọ, lo tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày... Với mong muốn hỗ trợ họ vượt qua đại dịch, Đoàn phường Long Hương, TP. Bà Rịa phối hợp Hội LHPN phường tổ chức chương trình “Gian hàng lưu động 0 đồng”, trao 140 suất quà và 400 kg rau cho lao động nghèo. Để công tác tổ chức thuận lợi, bảo đảm an toàn trong mùa dịch, các ĐVTN đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm đến vườn các hội viên phụ nữ của phường để vận động ủng hộ rau, nhóm thì sắp xếp, phân bổ quà tặng và liên hệ người dân để trao quà. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm và rau xanh.

Cầm trên tay túi quà, chị Trần Thị Thanh Thủy, một người mẹ đơn thân đang nuôi 3 con nhỏ, ở trọ tại khu phố Hương Tân mừng lắm. Chị Thủy làm phụ hồ, thu nhập gói ghém cũng đủ trả tiền phòng trọ và nuôi con. Nhưng hơn 1 tháng nay, chị phải nghỉ việc để phục vụ công tác phòng, chống dịch nên không có thu nhập, cuộc sống của 4 mẹ con gặp khó khăn. Suất quà có gạo, mì, trứng, rau củ này sẽ giúp mẹ con chị bớt lo vài ngày. Chị nói giọng rưng rưng: “Mấy đứa nhỏ chắc sẽ mừng lắm. Xin cảm ơn sự quan tâm của các ĐVTN và Hội LHPN phường”.

Chị Lê Thị Ngân Tố, Bí thư Đoàn phường Long Hương cho biết, đến nay, đã có 3 “Gian hàng lưu động 0 đồng” đến với bà con nghèo do Đoàn phường tổ chức. Từ các nguồn vận động như: Chi đoàn Ban CHQS TP. Bà Rịa, Chi đoàn Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP. Bà Rịa, kết hợp UBMTTQ Việt Nam và Hội LHPN phường, Đoàn phường đã trao hàng trăm phần quà gồm: gạo, mì, đồ hộp, rau, trứng, nước tương, nhu yếu phẩm, gạo, sữa... tới người khó khăn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thấy bà con mừng, mọi người cũng vui, quên hết mệt nhọc”, chị Ngân Tố cho hay.

Đoàn phường Phước Trung cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con nghèo trên địa bàn, trong đó có chương trình phát cơm trưa cho người dân. Cụ thể, trong suốt thời gian thực hiện Chỉ thị 16 (từ 19/7 đến 2/8), Đoàn phường phát hơn 50 suất cơm trưa cho người nghèo. Những suất cơm này tuy giá trị không lớn, nhưng cũng phần nào giúp người lao động nghèo với bớt khó khăn và là nguồn động viên họ trong mùa dịch, để họ biết mình không bị bỏ lại phía sau.

Để giúp người dân hạn chế ra đường trong những ngày giãn cách, Thành Đoàn Bà Rịa đưa vào hoạt động “Cửa hàng cung cấp rau, củ lưu động” do đội giao hàng “Áo xanh tình nguyện” phụ trách. “Cửa hàng” hoạt động trong khoảng thời gian từ 7-12 giờ và 14 giờ 30 - 17 giờ hàng ngày trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, 27/4, Nguyễn Văn Linh, Cách Mạng Tháng Tám, Bạch Đằng, Phạm Hùng và Võ Văn Kiệt, với hàng chục loại rau, củ, quả có giá bán ổn định. Ngoài ra, “cửa hàng” cũng cung cấp nhiều loại trái cây, thịt, cá, hải sản, gia vị... theo nhu cầu người dân. Anh Đặng Trần Nhân, đội trưởng đội giao hàng “Áo xanh tình nguyện” cho biết: Cửa hàng cung cấp rau, củ lưu động được thành lập với tiêu chí "đi chợ hộ" và đến tận nhà giao hàng cho bà con. Theo đó, người dân tại các tuyến đường nói trên khi có nhu cầu mua nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ gọi đến số điện thoại của “cửa hàng”. ĐVTN tiếp nhận đơn, tới các cửa hàng thực phẩm an toàn để mua giúp và giao hàng tại nhà.

Cầm trên tay túi hàng tươi mới, bà Nguyễn Thị Lệ, người dân phường Phước Hiệp rất hài lòng. “Tôi lớn tuổi, ngại ra phố. Qua người quen giới thiệu, tôi đã điện thoại và được các ĐVTN mua dùm thịt heo, trứng, rau củ như yêu cầu với giá phải chăng, lại được giao miễn phí tận nhà. Nhờ sự nhiệt tình của tuổi trẻ, chúng tôi không phải ra đường trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16", bà Lệ nói.

Anh Trần Thanh Tiến Đạt, Phó Bí thư Thành Đoàn Bà Rịa cho biết, cùng với tuổi trẻ trong toàn tỉnh, tuổi trẻ TP. Bà Rịa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vừa chăm lo cho người nghèo vừa hỗ trợ nhân dân để bảo đảm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. “11 Đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố đều có đội giao hàng “Áo xanh tình nguyện” để mua giúp thực phẩm, hàng hóa cho nhân dân. Ngoài ra, nhiều cơ sở Đoàn còn tổ chức thêm các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, như vận động tặng rau cho người khó khăn, tặng quà người lao động ở trọ... Những việc làm ý nghĩa đó góp phần giúp cho màu áo xanh của Đoàn thêm ấn tượng trong mắt người dân Bà Rịa”, anh Đạt nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH