Nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

 Ngày 13/7, đại diện Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP. Bà Rịa đã trao 100 triệu đồng cho Bệnh viện Bà Rịa nhằm hỗ trợ bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng ngày, Bệnh viện Bà Rịa cũng tiếp nhận 2.000 kính chắn giọt bắn, trị giá 28 triệu đồng do Công ty CP Cấp nước BR-VT trao tặng.

 Sáng 13/7, UBMTTQVN TT. Long Hải (huyện Long Điền) đã tiếp nhận 4 tấn gạo từ ông Trần Văn Tài (TT. Long Hải) để trao cho 400 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ nghèo có người thân là F1, F2 đang đi cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, người bán vé số, người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thị trấn. Mỗi gia đình được nhận 10kg gạo.

 Chiều cùng ngày, Hội LHPN huyện Long Điền đã trao 33 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng tiền mặt) cho hội viên phụ nữ nghèo và người bán vé số của 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm: An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi và TT.Long Điền gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng kinh phí tặng quà gần 10 triệu đồng do Ngân hàng NN-PTNT huyện Long Điền tài trợ.

 Ngày 13/7, Phòng LĐTBXH huyện Long Điền tiếp nhận và bàn giao 50 thùng mì gói do cửa hàng vịt quay Thiên Ký 1 (TP .Bà Rịa) cho UBMTTQVN xã Phước Hưng để hỗ trợ 50 gia đình có trường hợp F2 (là lao động chính đang cách ly y tế tại nhà).

 Sáng 13/7, thông qua CLB SOS Vũng Tàu, Công ty CP Đầu tư Thương mại bất động sản Gia Cát (Gia Cát Land, Khu Đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu) đã trao hơn 2 triệu đồng tiền mặt và 40 phần quà (200 ngàn đồng/phần) cho người già neo đơn và người bị mất sức lao động trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

 Chiều cùng ngày, Tịnh xá Ngọc Đức (41/22, Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) đã tặng 50 phần quà cho hội viên Hội Người mù TP. Vũng Tàu (230 ngàn đồng/phần). Tịnh xá cũng tặng 100 phần quà (280 ngàn đồng/phần) cho người bán vé số, người thu mua ve chai tại Chợ Vũng Tàu. Chi phí quà tặng do ông Trần Xuân Bắc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Sao Mai (phường 5, TP. Vũng Tàu) tài trợ và Tịnh xá Ngọc Đức vận động từ các nhà hảo tâm.

 Nhằm chia sẻ khó khăn với những lao động nghèo trong 14 ngày TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội, từ ngày 14/7 đến 27/7, nhà hàng Vạn Chài (số 4-6, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu) sẽ phục vụ 200 suất ăn miễn phí mang về cho những người bán vé số, người lao động nghèo (100 suất trưa và tối). Mỗi suất ăn trị giá 20 ngàn đồng với 3 món xào, canh, mặn

