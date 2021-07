* Ngày 11/7, BCH Quân sự huyện Châu Đức tổ chức chương trình “Món quà yêu thương – giúp dân vượt khó”, trao 50 suất quà (500 ngàn đồng/suất), gồm: 10kg gạo, thịt heo,… cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Chinh (ảnh). Tặng 200 suất quà (400 ngàn đồng/suất) gồm: bánh, kẹo, đường, bột ngọt… cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Suối Rao và Đá Bạc. Tổng chi phí do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện tài trợ. (Minh Nhân)

* Sáng 11/7, tại trụ sở UBND phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ đã diễn ra “Phiên chợ 0 đồng - Chia sẻ yêu thương”, trao 200 suất quà (150 ngàn đồng/suất), gồm: 2 kg gạo, 5 gói mỳ, 10 quả trứng gà và 3 kg rau, củ, quả các loại (ảnh). Tổng giá trị 30 triệu đồng do UBMTTQVN phường Tân Phước, Hội LHPN phường và nhóm thiện nguyện Phan Hiện (TX. Phú Mỹ) vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Dự kiến Phiên chợ sẽ được tổ chức hằng tuần để hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19. (Diễm Quỳnh)

* Từ ngày 8-10/7, huyện Đất Đỏ tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, trao 846 suất quà (300 ngàn đồng/ suất), gồm: gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt,… cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (ảnh). Tổng chi phí 250 triệu đồng, do nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp. (Song Bình)

* Trong 2 ngày 10 và 11/7, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu trao 58 suất quà (500 ngàn đồng/suất), gồm: 10-20kg gạo, dầu ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn,... cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong 3 khu vực phong tỏa tại các phường 8, 11 và Rạch Dừa (ảnh). Đồng thời, ủng hộ chương trình “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức tại chốt số 492/38 đường 30 tháng 4, phường Rạch Dừa 80 thùng mì gói và 4 thùng nước tương. Tổng trị giá 39,5 triệu đồng, trích từ Quỹ “Chung tay ủng hộ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19” do UBMTTQVN thành phố phát động. (Huyền Trang)

* Ngày 10/7, ông Tạ Viết Thái, tổ 3, ấp Phước Hiệp đã ủng hộ 100 suất quà, tổng trị giá 35 triệu đồng (ảnh), gồm: gạo, mỳ, nước mắm, đường, nước tương, dầu ăn… đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (Phạm Tính)

* Từ ngày 7-11/7, nhóm từ thiện Hoa từ bi (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) đã phát từ 100-300 phần ăn sáng (gômg: bánh mỳ, hủ tiếu mỳ xào, bánh tét...) tại quán cà phê Tea House, ngã tư Vạn Hạnh, TX.Phú Mỹ cho những người lao động, công nhân thất nghiệp, người bán vé số. Đồng thời, tặng từ 50-150 phần quà (gồm gạo, mỳ, nhu yếu phẩm). Chi phí do các thành viên nhóm đóng góp và các nhà hảo tâm tài trợ. (Minh Thanh)

* Ngày 10/7, Hội LHPN xã Phước Hưng đã tiếp nhận 300kg rau củ các loại và 200 trứng gà do chị Cao Thị Oanh, Tổng phụ trách Đội trường THCS Nguyễn Công Trứ (TT.Long Hải) trao tặng cho người dân trong khu vực cách ly và các hộ dân có người thân là lao động chính trong gia đình đi cách ly tập trung trên địa bàn xã Phước Hưng. (Ngọc Tuyền)

* Trong 2 ngày 10 và 11/7, Chi hội phụ nữ ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức phối hợp với Ban điều hành ấp, UBND xã, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, quân sự đã gói và tặng 3.000 chiếc bánh chưng cho bà con ở 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện và bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Hồ Chí Minh. Tổng chi phí là 15 triệu đồng do chi hội phụ nữ ấp Vĩnh An và các nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

* “Biệt đội giao hàng thanh niên” do Tỉnh đoàn phối hợp Co.op Mart Bà Rịa và Titi Farm Vũng Tàu tổ chức. Đây là hoạt động nhằm giảm thiểu lượng người đi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, giúp công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Theo đó, mỗi ngày từ 8h đến 16h, người dân cần nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, vui lòng gọi số: 0919593239 (Co.op Mart Bà Rịa) hoặc 0908486048 (Titi Farm Vũng Tàu), sẽ có người giao hàng đến tận nhà cho người dân với chi phí 10 ngàn đồng/điểm. (Diễm Quỳnh)