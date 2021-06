Xúc động lời cảm ơn từ khu cách ly tập trung

Trở về từ Dubai ngày 26/5, chị Bùi Thị Phương được cách ly 21 ngày tại khu cách ly Trường CĐ Quốc tế Vabis (TX. Phú Mỹ). Ngày 17/6, chị hoàn thành cách ly và trở về đoàn tụ gia đình. Xúc động trước nghĩa cử và sự chăm lo chu đáo từ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, chị đã nắn nót viết bức thư dài 2 trang, bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Ban CHQS TX. Phú Mỹ và các lực lượng phục vụ tại khu cách ly. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng giới thiệu bức thư này.

Lời cảm ơn của chị Bùi Thị Phương gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường CĐ Quốc tế Vabis.

Dưới cái nắng khắc nghiệt của Dubai, cuộc sống mưu sinh đầy hối hả của một bộ phận đồng bào Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Dịch bệnh xảy ra làm mọi thứ thêm phần khó khăn. Sau những lời động viên, những cuộc gọi từ gia đình mong ngóng chúng tôi sớm được hồi hương đoàn tụ. Gác lại mọi lo toan của cuộc sống với sự giúp đỡ từ Đại sứ quán tại UAE và chính phủ Việt Nam, chúng tôi may mắn được trở về trên chuyến bay QH 9305 ngày 26/5/2021.

Sau bao ngày mong đợi chúng tôi đã an toàn về với đất mẹ. Mọi thủ tục nhập cảnh đều được giúp đỡ nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn với dịch bệnh. Sự vui mừng, thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy ngôn ngữ quê hương cùng sự tiếp đón ân cần và chu đáo từ Ban CHQS TX. Phú Mỹ và đội ngũ y tế. Mỗi cá nhân chúng tôi được nhắc nhở và chủ động cách ly. Nhưng đâu đó vẫn có những hoang mang nếu bản thân nhiễm bệnh, sự bỡ ngỡ về nơi ở mới. Âu lo đó đã được những cán bộ, chiến sĩ và bộ phận y tế TX. Phú Mỹ động viên giúp đỡ rất nhiều. Bản thân tôi đã có thể hòa nhập một cách dễ dàng với mọi điều kiện tốt nhất mà Đảng và Nhà nước cùng các chiến sĩ nơi đây mang lại. Có ở gần mới thấy những hy sinh thầm lặng, những khó khăn mà các chiến sĩ phải đương đầu. 21 ngày là sự thấu hiểu, cảm thông, yêu thương giữa 2 chữ “Đồng bào”.

Họ đã ở đây luôn sẵn sàng hết lòng phục vụ vì dân. Luôn động viên bà con ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng. Mà quên luôn bản thân cũng cần được chăm sóc, an toàn. Các chiến sĩ bảo vệ an ninh không quản ngày đêm ngủ ngoài lều trại bất kể nắng mưa. Những chiến sĩ phục vụ chịu đựng sự bí bách khó chịu từ bộ đồ bảo hộ 24/24 giờ. Luôn ưu tiên những bữa ăn đúng giờ đủ chất cho bà con. Đội ngũ y tế luôn túc trực hỗ trợ bà con trong trường hợp khẩn cấp. Họ hy sinh lợi ích cá nhân, niềm vui bên gia đình để làm điểm tựa tinh thần cho chúng tôi yên tâm cách ly. Họ ở cùng chúng tôi 21 ngày là 21 ngày xa gia đình, nỗi nhớ con, sống chung cùng nguy hiểm. Mọi mưu cầu hạnh phúc của bản thân đều gác lại. THƯƠNG LẮM !

Những chiến binh quả cảm. Những câu chào thân mật, những câu nói hài hước, hóm hỉnh luôn khiến chúng tôi vui vẻ quên luôn nỗi sợ dịch bệnh. Sự chân thành như những người bạn lâu ngày không gặp. Dẫu chưa 1 lần rõ mặt. Sống giữa những tấm chân tình quân - dân. Tôi thấy tự hào dòng máu đỏ da vàng Việt Nam. Tôi dành sự cảm phục và lòng biết ơn những đóng góp của những chiến sĩ và các chú, các anh TX. Phú Mỹ cũng như những chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên vẫn đang đóng góp cho sự bình yên của đất nước.

Hoàn thành 21 ngày cách ly an toàn và khỏe mạnh. Lời cảm ơn khó nói hết những cảm kích của chúng tôi với những gì đã được nhận. Sâu thẳm là nỗi nhớ nhà, nhớ công việc, nhớ cả sự tự do. Nhưng cuộc chiến với dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Mỗi chúng ta nên nâng cao tinh thần tự giác. Vì lợi ích chung, sự an toàn của xã hội. Chung tay hỗ trợ để chiến thắng bệnh dịch tàn ác này.

Theo Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX. Phú Mỹ, trong số 263 người về từ Dubai cách ly tại khu cách ly Trường CĐ Quốc tế Vabis từ ngày 26/5 có 165 người hoàn thành cách ly vào ngày 17/5. Chị Bùi Thị Phương nằm trong số này. Các trường hợp còn lại thuộc diện F1, F2 sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định.

VIỆT NAM của chúng ta sẽ sớm yên bình trở lại. 21 ngày không quá dài nhưng cũng đủ cho những ký ức, những tình cảm đẹp lưu lại. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX. Phú Mỹ, đội ngũ y bác sĩ đã luôn quan tâm kịp thời đến đời sống và sức khỏe của bà con trong quá trình cách ly tại đây. Kính chúc mọi người ở lại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thật nhiều sức khỏe!

BÙI THỊ PHƯƠNG