Xét nghiệm diện rộng để chặn chuỗi lây nhiễm COVID-19

* 389 mẫu xét nghiệm người dân khu vực phong tỏa âm tính

Chiều 30/6, ngành y tế BR-VT đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hơn 30 ngàn người dân trên địa bàn xã Phước Tỉnh; test nhanh đối với thuyền viên tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến tại cảng Phước Tỉnh và Hưng Thái. Đây là chiến dịch sàng lọc thần tốc trên diện rộng nhằm khoanh vùng, kiểm soát để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trên địa bàn.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

XÉT NGHIỆM DIỆN RỘNG, THẦN TỐC

Vào lúc 14 giờ ngày 30/6, gần 70 nhân viên y tế thuộc đội lấy mẫu chuyên nghiệp của tỉnh được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh huy động từ các địa phương đã có mặt và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân tại 9 tổ dân cư trên địa bàn xã Phước Tỉnh. Công tác lấy mẫu được thực hiện nhanh chóng, khẩn trương. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, chị Nguyễn Thị Bích Yến, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Long Điền) cho biết: “Chúng tôi xác định quá trình lấy mẫu là một cuộc thần tốc về truy vết nên ai cũng khẩn trương. Mẫu lấy càng nhanh, sẽ càng sớm cho kết quả để có phương án phòng, chống dịch và bà con cũng yên tâm hơn.

Ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tại các khu vực lấy mẫu trên địa bàn các ấp Phước Thái, Phước Thắng, Phước Hưng… người dân có mặt đúng giờ để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Mỗi người đều cầm trên tay “Phiếu thông tin xét nghiệm”. Trên phiếu, ngoài thông tin cần thiết còn có mục “mã ống” để nhân viên y tế lấy xét nghiệm mẫu gộp 15 (mẫu xét nghiệm của 15 người để chung 1 ống). Bà Nguyễn Thị Chiêm, ở tổ 1, ấp Phước Hưng cho biết: “Từ sáng, loa truyền thanh xã đã thông báo việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn vào buổi chiều. Người dân được chia thành nhiều khung giờ lấy mẫu để tránh tập trung đông người. 4 người trong gia đình tôi đã sắp xếp công việc, chia thời gian tới điểm lấy mẫu. Việc lấy mẫu xét nghiệm giúp tôi và gia đình yên tâm hơn”.

Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân trên địa bàn xã Phước Tỉnh, ngành y tế còn tổ chức điểm lưu động lấy mẫu test nhanh cho các thuyền viên tàu cá đánh bắt xa bờ đang cập bến tại cảng cá Phước Tỉnh và cảng cá Hưng Thái. Ngay trong buổi chiều, tại khu vực 2 cảng cá này có hơn 40 thuyền viên đã được lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Bác sĩ Hà Văn Thanh, đại diện CDC tỉnh cho biết, công suất máy xét nghiệm PCR của tỉnh đáp ứng 100 ngàn mẫu/ngày nên công tác xét nghiệm diện rộng nói trên vẫn bảo đảm, không bị quá tải. Ngoài nhân viên TTYT huyện Long Điền, CDC tỉnh còn huy động nhân viên y tế các địa phương khác hỗ trợ lấy mẫu với phương châm lấy nhanh, lấy gọn các mẫu xét nghiệm COVID-19. “Trên cơ sở lấy mẫu sàng lọc, chúng ta sẽ có bản đồ dịch tễ rõ ràng hơn, cụ thể hơn để lên phương án dập dịch tại khu vực phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Phước Tỉnh”, ông Hà Văn Thanh nói.

GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ CHỐNG DỊCH

Tính đến cuối giờ chiều 30/6, lực lượng chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 4.000 người dân tại các ấp trên địa bàn xã Phước Tỉnh. Tất cả các mẫu xét nghiệm khẳng định COVID-19 do CDC tỉnh thực hiện dự kiến sẽ có kết quả trong vòng 1-2 ngày. Ngày 1/7, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho bà con trên địa bàn xã Phước Tỉnh và dự kiến có 30 ngàn người được lấy mẫu xét nghiệm.

Bác sĩ Dương Văn Muôn, Giám đốc TTYT huyện Long Điền cho biết, sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu toàn bộ các hộ dân trên địa bàn xã Phước Tỉnh, ngành y tế tiếp tục mở rộng lấy mẫu xét nghiệm tại 3 xã có nguy cơ cao. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường truy vết thần tốc hơn để tìm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin thêm, liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, huyện Long Điền đang huy động tổng lực nỗ lực truy vết, cách ly, xét nghiệm nhanh nhất có thể. Việc đẩy nhanh quá trình truy vết, cách ly, xét nghiệm, giúp địa phương sớm nhận định được mức độ, nguy cơ của dịch bệnh, từ đó có những biện pháp kịp thời.

Trong khi đó, 2 chốt kiểm soát tại khu vực tuyến sông Cầu Cửa Lấp và hướng Cầu Cỏ May do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Công an huyện Long Điền đảm nhiệm đã đi vào hoạt động ngay trong ngày 30/6. Thiếu tá Nguyễn Tấn Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, đơn vị đã cắt cử lực lượng chốt trực 24/24 để tăng cường kiểm soát khai báo y tế và kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, lực lượng biên phòng khi nắm được các phương tiện thông qua chủ ghe, thuyền trưởng, biết thời gian tàu cập cảng sẽ hướng dẫn ngư dân vào khu vực chốt kiểm soát test nhanh COVID-19. Ngoài 2 chốt được bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn thuyền viên vào lấy mẫu test nhanh, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng bố trí 1 tổ kiểm soát tại sông Cửa Lấp và tổ cơ động tại khu vực cách cảng cá Hưng Thái 1km để kịp thời phát hiện người, phương tiện… cùng kết hợp các lực lượng khác đưa người vào 2 điểm test nhanh COVID-19.

Sau cuộc họp BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tối 30/6, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền tiếp tục tổ chức cuộc họp nhằm bàn sâu các giải pháp về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp tiếp tục đề nghị huyện Long Điền lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng “nhanh chóng nhưng phải bảo đảm giãn cách, an toàn”; khẩn trương truy vết, khoanh vùng để dập dịch; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân khu vực bị phong tỏa...



Bài, ảnh: TUYẾT MAI