Trồng 500 cây xanh ở Châu Đức, Đất Đỏ

Ngày 20/6, tại Trường MN Hoa Hồng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), Huyện đoàn Châu Đức đã tổ chức phát động trồng cây xanh. Ngay sau chương trình phát động, lãnh đạo UBND huyện, cán bộ, ĐVTN đã tổ chức trồng hơn 300 cây xanh như: xà cừ, gõ đỏ, sao… tại các tuyến đường ở xã Đá Bạc, Suối Rao và Láng Lớn.

Ông Lê Văn Hòa (bìa phải), Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

* Cùng ngày, huyện Đất Đỏ tổ chức trồng 100 cây xanh tại Trung tâm Hành chính huyện; Hội Nông dân xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) phối hợp đoàn thể và các chi hội nông dân ấp An Hải, ấp An Hòa (xã Lộc An) trồng 100 cây xanh dọc các tuyến đường ở ấp An Hải và ấp An Hòa.

Phiên chợ 0 đồng trong mùa dịch

Ngày 18/6, Đoàn thanh niên xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ tổ chức “Phiên chợ cuối tuần”, chia sẻ khó khăn với người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại “phiên chợ”, mọi người đều thực hiện tuân thủ “5K”, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giãn cách. Người đi chợ được chọn “mua” các sản phẩm: dầu ăn, mỳ gói, gạo, trứng, nấm, rau củ... với giá 0 đồng. Bà con đến “chợ” cũng chủ động mang giỏ nhựa theo sự tuyên truyền, hướng dẫn của các ĐVTN trong xã để tránh sử dụng túi nilon, giảm rác thải nhựa ra môi trường. Toàn bộ chi phí của “phiên chợ” là 16 triệu đồng, do Đội SOS Tân Thành và một số nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp. Dịp này, các ĐVTN xã Tóc Tiên đã tặng 4.000 khẩu trang vải (do một hộ dân may ủng hộ) tại các nơi tập trung đông người như: trường học, chợ và một số tuyến đường trong xã.

30 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn

ĐVTN xã Sông Xoài tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ngày 19/6, Đoàn thanh niên xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ tặng 30 phần quà cho đối tượng là người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 320 ngàn đồng (gồm gạo, mỳ tôm, khẩu trang, sữa, dầu ăn). Được biết, đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, Đoàn thanh niên xã Sông Xoài tặng quà cho các hộ khó khăn. Tổng cộng, xã đoàn đã phát 31 phần quà trong 2 lần (tổng giá trị 19,3 triệu đồng), vận động từ các nhà hảo tâm tại địa phương ủng hộ.

Chung tay thực hiện tuyến đường hoa

Trong 3 ngày (từ 18-20/6), UBMTTQ Phường 8, TP.Vũng Tàu phối hợp Hội CCB, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phường và chi đoàn Công ty CP phát triển cây xanh và đô thị Vũng Tàu dọn dẹp, đổ đất trồng hoa mười giờ tại 168 bồn cây dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, với chiều dài khoảng 1,5km.

NHÓM PV THỜI SỰ