Thêm 4 cơ sở cách ly tập trung

* Thành lập 4 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch

Chiều 9/6, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký quyết định thành lập 4 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định trưng dụng toàn bộ khuôn viên, cơ sở vật chất của 3 cơ sở gồm: Ký túc xá của Trường CĐ Dầu khí (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa); Trường TH Chu Văn An (TT. Long Hải, huyện Long Điền) và Trường TH Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền) làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Đại đội Pháo binh 8 (thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo).

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện cơ sở cách ly tập trung, hướng dẫn UBND TP. Bà Rịa, UBND huyện Long Điền, UBND huyện Côn Đảo chuẩn bị điều kiện cần thiết theo quy định để phục vụ người cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

* Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn 1 do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh làm Trưởng Đoàn phụ trách địa bàn TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ. Đoàn 2 do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn phụ trách TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo. Đoàn 3 do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn phụ trách huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ. Đoàn 4 do ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh làm Trưởng Đoàn phụ trách địa bàn huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc.

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

ĐÔNG TRÚC