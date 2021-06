Áo xanh tình nguyện chống dịch COVID-19

Xung phong tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, tỉ mỉ đan những chiếc tai giả đeo khẩu trang, cẩn thận làm những chiếc kính chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch... là những việc làm thiết thực của ĐVTN huyện Châu Đức từ khi dịch bùng phát trở lại.

ĐVTN huyện Châu Đức sáng tạo với kính chắn giọt bắn có gọng, dễ sử dụng và tiện ích.

6 giờ sáng, Bùi Thanh Nhã, HS lớp 11A5, Trường THPT Ngô Quyền (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đã cùng bạn đi xe máy đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị để tham gia cùng lực lượng trực chốt. Nhã là 1 trong 15 ĐVTN của huyện xung phong trực tại điểm chốt giáp ranh giữa BR-VT với tỉnh Đồng Nai. Mỗi buổi trực có 8-10 thành viên, trong đó có 3 ĐVTN. Cứ 2 ngày 1 lần, Nhã cùng các thành viên trong tổ sẽ trực từ 7 giờ sáng đến 19 giờ. Nhà cách xa điểm chốt gần 30km, để đến đúng giờ, Nhã tranh thủ đi trước cả tiếng đồng hồ. “Đang nghỉ hè, thấy trên fanpage của Huyện Đoàn kêu gọi tình nguyện viên tham gia chốt trực nên em đã đăng ký sau khi được ba mẹ đồng ý. Công việc không có gì vất vả, em chỉ hỏi thông tin chủ phương tiện, nhắc nhở họ rửa tay sát khuẩn và vào khai báo y tế. Do là nữ nên tụi em được ưu tiên trực ca ngày”, Nhã nói.

Giữa ngày hè nắng gắt, Nhã kiên nhẫn, nhiệt tình thực hiện công việc ghi chép thông tin của từng người lưu thông qua điểm chốt. Vừa đeo khẩu trang, cẩn thận mang kính chắn giọt bắn, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương, nhưng Nhã vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. “Mấy ngày đầu, mỗi ngày chốt dừng hơn 200 lượt xe, khá vất vả, nhưng em thấy không thấm vào đâu so với lực lượng y, bác sĩ ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch. Em rất vui vì được góp sức hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương”, Nhã chia sẻ.

Chốt kiểm soát tại thôn Chòi Đồng được lập từ ngày 1/6, trực 24/24 giờ mỗi ngày. Cùng với lực lượng CSGT, công an, y tá, dân quân... các thanh niên tình nguyện (TNTN) cũng rất tích cực làm nhiệm vụ. 15 TNTN chia làm 5 nhóm thay phiên nhau trực 12 giờ/ngày. Ông Trương Đình Phước An, công an viên phụ trách thôn Chòi Đồng cho hay, các ĐVTN còn trẻ nhưng rất nhiệt huyết và trách nhiệm, hỗ trợ tốt các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Ngoài trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ, ĐVTN trên địa bàn huyện Châu Đức còn có nhiều phần việc thiết thực để đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch. Đến Văn phòng Huyện Đoàn những ngày này, dễ bắt gặp hình ảnh các ĐVTN đang tỉ mỉ gắn từng tấm nhựa mi-ca lên gọng kính thành kính chắn giọt bắn. Một số đoàn viên khác đang tỉ mẩn đan tai giả đeo khẩu trang. Chị Trần Thị Kim Khánh, một đoàn viên của huyện cho biết, với mong muốn đóng góp những phần việc nhỏ, chị đã tự tay đan cả trăm chiếc tai giả đeo khẩu trang. “Mỗi chiếc tai giả đeo khẩu trang mất khoảng 5-7 phút, không khó lắm nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch của địa phương”, chị Khánh nói.

Năm nay, chiến dịch TNTN Hè của huyện Châu Đức gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngay từ sau Tết, khi tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai các phần việc cụ thể, phù hợp với từng địa phương như: ra quân tuyên truyền bằng loa lưu động đến từng hẻm, từng thôn; hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng Bluezone; làm gần 3.000 kính chắn giọt bắn, 500 tai giả đeo khẩu trang tặng các khu cách ly; thực hiện 65 máy sát khuẩn tay tự động để trang bị các đơn vị, cơ quan, trường học theo chỉ đạo của UBND huyện; vận động 1.500 chai nước rửa tay sát khuẩn để tặng các khu cách ly...

Trong quá trình tham gia các phần việc, ĐVTN cũng sáng tạo các sản phẩm mới, phù hợp hơn với tình hình thực tế. Chẳng hạn như việc làm kính chắn giọt bắn. Trước đây, ĐVTN thường sử dụng mi-ca và miếng xốp, miếng dán để làm kính, nhưng gần đây, anh Nguyễn Trung Minh, Bí thư Huyện Đoàn đã nghiên cứu và hướng dẫn các ĐVTN gắn tấm mi-ca vào gọng nhựa để tạo hình thành kính chắn giọt bắn có gọng. Kính chắn loại mới tiện ích hơn vì dễ đeo, không bị nóng như loại cũ, đồng thời vẫn bảo đảm độ an toàn cho người đeo. “Chỉ cần thường xuyên dùng nước sát khuẩn để làm sạch miếng mi-ca là có thể tiếp tục sử dụng. Chúng tôi đã đeo thử, tặng cho lực lượng trực tại chốt kiểm soát và nhận được sự phản hồi tốt nên sẽ thực hiện 1.000 kính chắn giọt bắn loại có gọng để tặng các lực lượng, toàn bộ chi phí hơn 18 triệu đồng, do ĐVTN Chi đoàn khối cơ quan của huyện đóng góp”, anh Nguyễn Trung Minh cho hay.

Được biết, trong thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo ĐVTN trong huyện tiếp tục xung kích với các hoạt động vì cộng đồng, thực hiện nghiêm “5K” trong phòng, chống COVID-19.

Bài, ảnh: MINH THANH