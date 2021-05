Trao thưởng hơn 49,7 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải Jackpot

Ngày 11/5, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) Chi nhánh BR-VT (4, Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu) đã trao thưởng số tiền hơn 49,7 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55, kỳ quay số mở thưởng 00572 ngày 29/4/2021. Khách hàng may mắn trúng thưởng là ông T.T. (ngụ tỉnh Long An).

Đại diện Vietlott Chi nhánh BR-VT trao giải thưởng cho ông T.T.

Ông T.T. cho biết, ông mua tờ vé số này tại một điểm phát hành ở Long An, bộ số trúng thưởng do khách hàng tự chọn. Theo quy định, sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân 10% của số tiền trúng thưởng nói trên, số tiền ông T thực nhận hơn 44,7 tỷ đồng. Ông T.T. đã trích 200 triệu đồng tặng chủ điểm bán hàng và 200 triệu đồng dành tặng cho các chương trình an sinh xã hội tại 2 tỉnh Long An và Bình Thuận.

Tin, ảnh: THANH NGA