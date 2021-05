Ưu tiên phương án thi tuyển 2 ngày 3 và 4/6

Đến thời điểm này, ngành GD-ĐT đã chuẩn bị mọi mặt để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (năm học 2021-2022) có thể diễn ra trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tầm kiểm soát.

GV Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chuẩn bị bì đựng đề thi cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022.

28 ĐIỂM THI TRONG TRẠNG THÁI SẴN SÀNG

Từ cuối tháng 5, ngành GD-ĐT đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đều đã sẵn sàng để ngay khi phương án tổ chức kỳ thi được “chốt”, kỳ thi sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Đinh Hữu Cẩm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm nay, có 894 HS đăng ký dự tuyển vào 13 lớp chuyên. Để chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường đã tiến hành vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phun khử khuẩn hành lang và các phòng thi. Nhà trường đã chuẩn bị tổng số 45 phòng thi, gồm cả phòng thi chính thức và phòng thi dự phòng, sắp xếp bàn ghế, trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang tại mỗi phòng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng bố trí ký túc xá để những HS, phụ huynh ở xa đăng ký ở lại nếu có nhu cầu, đồng thời mở cửa nhà thi đấu đa năng để phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi HS làm bài thi.

Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP. Vũng Tàu), nhà trường cũng đã chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tổ chức kỳ thi. Đây là năm thứ hai nhà trường tổ chức tuyển sinh. Năm nay, số TS đăng ký dự thi tăng vọt lên 731 TS, nhiều hơn khoảng 130 em so với kỳ tuyển sinh năm 2020-2021. “Năm 2020-2021, do chưa chính thức khánh thành nên điểm thi được đặt tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Còn năm nay, tuy số lượng TS tăng khá cao nhưng với cơ sở vật chất khang trang của ngôi trường mới, việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tương đối thuận lợi”, bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Khuyến cho hay. Bà Trà My cũng cho biết thêm, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng 31 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự bị, với đầy đủ các trang thiết bị như: máy cát-sét, máy fax, camera an ninh…

Còn tại Trường THPT Hắc Dịch (TX. Phú Mỹ), đến thời điểm này, 21 phòng thi, khuôn viên của trường đã được phun khử khuẩn để tổ chức thi cho hơn 500 TS. Phía trước mỗi phòng thi, nhà trường còn kê 2 chiếc bàn, chuẩn bị hàng chục tấm nilon để bảo quản đồ đạc cho HS.

KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ông Nguyễn Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Hắc Dịch cho biết, song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ thi, nhà trường cũng xây dựng phương án để kỳ thi diễn ra an toàn. Theo ông Thiện, nhà trường đã chuẩn bị 21 chai dung dịch sát khuẩn, 1.000 chiếc khẩu trang để trang bị cho các phòng thi. Đồng thời căng dây để phân luồng HS và đánh dấu các vị trí trên sân trường để HS xếp hàng đo nhiệt độ, bảo đảm giãn cách. Theo kế hoạch, TS tới trường làm thủ tục và dự thi sẽ được phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ cổng trường. Ngày 3/6, khi TS tới trường nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, các em phải điền thông tin vào tờ khai y tế. Các ngày sau đó, HS thực hiện khai báo y tế trực tuyến trước khi tới điểm thi. Những TS có triệu chứng bất thường sẽ được đưa tới phòng cách ly tạm thời và dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi.

Bà Nguyễn Thị Trà My, còn cho hay, hiện nay, nhà trường chưa có nhân viên y tế nên được Trạm Y tế phường 12 (TP. Vũng Tàu) cử nhân viên hỗ trợ. Nhân viên y tế của phường sẽ cùng GV của trường đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho đội ngũ cán bộ coi thi và TS ngay từ cổng trường. Tại phòng bảo vệ, các phòng thi, phòng hội đồng, nhà trường đều trang bị nước rửa tay, khẩu trang y tế và tờ khai y tế. Còn tại Trường THPT Vũng Tàu, để tránh tụ tập đông người, nhà trường đã công bố toàn bộ danh sách TS dự thi, sơ đồ phòng thi, tờ khai y tế trên Fanpage và website của trường để TS theo dõi mà không cần đến điểm thi. TS buộc phải nộp tờ khai y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi theo sơ đồ.

Ngày 2/6 sẽ chốt phương án tuyển sinh Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, ngày 2/6, trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh COVID-19, ngành sẽ “chốt” phương án tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên vào lúc này, phương án 1 (thi tuyển vào ngày 3 và 4/6) vẫn được ưu tiên. Do đó, Sở GD-ĐT đã thành lập 28 điểm thi, ngoài ra, tại mỗi địa phương đều bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng. Bên cạnh ưu tiên chuẩn bị cho phương án 1, Sở GD-ĐT chủ động chuyển trạng thái sang 3 phương án còn lại: (2) Đến gần ngày thi phát sinh một vài thí sinh phải cách ly thì sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo kế hoạch nhưng dùng điểm trung bình môn xét tuyển cho các HS bị cách ly; (3) Nếu COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn kiểm soát tốt nhưng đến gần ngày thi có khu vực phải phong tỏa, ảnh hưởng đến việc dự thi của nhiều thí sinh, thì các địa phương bị phong tỏa sẽ tổ chức thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp. Các địa phương không bị ảnh hưởng vẫn tổ chức thi theo kế hoạch; (4) Nếu dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều địa phương, thời gian kéo dài, sẽ dời lịch thi hoặc đổi phương thức tuyển sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT) cho biết thêm, trước kỳ thi, toàn bộ thành viên hội đồng ra đề đã được Sở Y tế xét nghiệm COVID-19 rồi mới thực hiện cách ly làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ngày 3/6, các điểm thi không tập trung TS làm lễ khai mạc. Các điểm thi tổ chức phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, kiểm tra khẩu trang cho TS bên ngoài khu vực thi, phát sơ đồ phòng thi, lịch thi cho từng em và hướng dẫn TS đến phòng thi ngay khi vào khu vực thi bảo đảm giữ khoảng cách, tránh ùn tắc tập trung. Trong thời gian kỳ thi diễn ra, nếu có cán bộ coi thi không thể thực hiện nhiệm vụ do có vấn đề về sức khỏe, Trưởng điểm thi bố trí cán bộ giám sát thay thế để bảo đảm mỗi phòng thi có 2 cán bộ của 2 trường phổ thông khác nhau. Tại phòng thi dự phòng, khi thu bài của TS, cán bộ làm công tác thi phải trang bị bao tay, phun xịt cồn sát khuẩn bên ngoài bì gói bài thi và tách riêng những bài thi này để lưu trữ riêng.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI