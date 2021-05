Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. Ngành GD-ĐT tỉnh đang chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như các phương án tổ chức nhằm bảo đảo kỳ thi diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Đó là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra cuối tuần qua.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT báo cáo tình hình chuẩn bị, phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ THI

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 có một số điểm mới. Cụ thể, tại một số điểm thi có thí sinh (TS) đã tốt nghiệp THPT, TS đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT những năm trước, TS tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh hệ GDTX được bố trí dự thi chung với TS giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (gọi tắt là TS lớp 12 giáo dục THPT), bảo đảm có ít nhất 60% TS lớp 12 giáo dục THPT trong tổng số TS của điểm thi. Trường hợp đặc biệt, cần phải có ý kiến của Bộ GD-ĐT.

Những năm trước, người làm công tác thi tại các hội đồng không được mang và sử dụng thiết bị thu, phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo. Điểm mới trong năm nay là mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó. Các vật dụng này phải được niêm phong và được cán bộ công an quản lý/giám sát.

Về điều kiện dự thi, quy chế thi năm nay bổ sung trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định. TS nào không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ cũng có thể bị đình chỉ thi. Quy chế cũng bổ sung đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Cụ thể, bổ sung đối tượng HS đạt giải Tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được cộng 1,5 điểm; HS đạt giải Ba cấp tỉnh được cộng 1 điểm.

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức theo kế hoạch và tuân thủ nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như kỳ thi năm 2020. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt TS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu).

PHƯƠNG ÁN THI TÙY THEO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, tùy theo diễn biến của dịch bệnh, ngành giáo dục sẽ quyết định phương án tổ chức kỳ thi. Kỳ thi sẽ được tổ chức theo kế hoạch nếu địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội) và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại các điểm thi, khu vực thi sẽ bố trí phòng thi cho TS diện F1, F2, F3 với các phương án phòng, chống dịch phù hợp. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với địa phương tổ chức thêm đợt thi.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT cho biết, đến thời điểm này, ngành GD-ĐT đã phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh thành lập 22 điểm thi. Mỗi huyện, thị xã, thành phố phải bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng. Ngành đã kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại tất cả các điểm thi, điểm in sao đề thi, bổ sung cơ sở vật chất cần thiết và chuẩn bị nhân sự làm công tác thi, chuẩn bị nhân sự dự phòng cho các vị trí quan trọng. Sở GD-ĐT đã đề nghị Sở Y tế hỗ tợ xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 20 người làm công tác in sao đề thi; đề nghị các sở, ngành hỗ trợ phương tiện vận chuyển đề thi, nhân sự tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế tại các điểm thi.

Sở GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tinh giản kiến thức, nội dung chương trình đối với học sinh THPT theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Năm nay, nội dung thi tốt nghiệp nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản sẽ không được đưa vào đề thi. Bộ GD-ĐT cũng đã công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các nhà trường cần phân tích, bám sát đề thi minh họa để có định hướng dạy học, ôn tập cho học sinh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. (Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT)

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 13.179 TS đăng ký dự thi. Trong đó, có 10.242 TS dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét đại học; 2.636 TS dự thi để chỉ xét tốt nghiệp THPT; 301 TS dự thi để chỉ để xét tuyển ĐH-CĐ; số thí sinh miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 902. Toàn tỉnh sẽ bố trí 22 điểm thi tốt nghiệp THPT. Đa số các điểm thi đặt tại các trường THPT ở trung tâm của 8 huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ cơ bản thống nhất với phương án và phân công nhiệm vụ do ngành giáo dục đề xuất. Ông Lương Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, Sở Y tế sẽ chủ trì trong việc chuẩn bị vật tư y tế, nhân viên y tế tại các điểm thi. Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để TS tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để cung cấp số lượng người làm công tác thi cần làm xét nghiệm nhanh, cũng như thời gian xét nghiệm để bảo đảm an toàn trong tổ chức kỳ thi.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI