Không khan hiếm khẩu trang

Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại nên các địa phương trên địa bàn tỉnh siết chặt quản lý người dân về quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân lại tăng đột biến. Tuy nhiên, ghi nhận tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh, mặt hàng khẩu trang khá dồi dào, giá cả ổn định, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá.

Dược sĩ Lê Thị Thu Hạnh, phụ trách nhà thuốc Nguyễn Lê (216 đường Nguyễn Thanh Đằng, TP.Bà Rịa) chủ động nhập thêm nguồn hàng khẩu trang đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 12 và sáng 13/5, tại các nhà thuốc lớn trên địa bàn TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa, có khá đông người dân đến hỏi mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn với số lượng lớn để dự trữ. Tuy nhiên, họ vội rút lại quyết định mua dự trữ khi được các dược sĩ thông báo lượng hàng khẩu trang và nước sát khuẩn rất dồi dào, giá cả bình ổn.

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) cho biết: “Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trong nước, tôi định mua nhiều khẩu trang để dùng dần vì lo lắng mai mốt sẽ hiếm hàng. Tuy nhiên, khi đến nhà thuốc được các nhân viên dược tư vấn là lượng khẩu trang trong nước sản xuất uy tín, số lượng nhiều và không tăng giá nên tôi từ bỏ ý định, chỉ mua một vài hộp”.

Dược sĩ Lê Thị Thu Hạnh, phụ trách nhà thuốc Nguyễn Lê (216 Nguyễn Thanh Đằng, TP.Bà Rịa) cho hay, những ngày này, người dân mua khẩu trang, nước rửa tay khá thường xuyên. Nhà thuốc vẫn bán với mức giá 20 ngàn đồng loại 3D hộp 10 chiếc và từ 30 - 50 ngàn đồng/hộp loại 50 chiếc. “Kinh nghiệm từ những đợt dịch lần trước nên chúng tôi đã chủ động liên hệ với đơn vị cung ứng để bảo đảm hàng về liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân”, chị Hạnh nói. “Đặc biệt, nhà thuốc chỉ nhập hàng có thương hiệu và có giấy công bố sản phẩm chất lượng, cam kết không tăng giá các loại mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19. Nhà thuốc cũng thông báo cho người dân biết mặt hàng khẩu trang rất dồi dào nên không cần thiết phải mua tích trữ. Mỗi người chỉ nên mua từ 1-2 hộp mỗi lần để sử dụng. Hiện nay, nhiều DN đã chủ động sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn nên các nhà thuốc có nguồn hàng dồi dào, không có hiện tượng tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến tâm lý người dân”, chị Hạnh khẳng định.

Theo khảo sát, nhu cầu của người dân tăng cao nhưng nhờ chủ động về nguồn cung nên giá các mặt hàng vẫn giữ ở mức ổn định, giá trung bình của các hộp khẩu trang 20 - 50 chiếc dao động từ 35 - 80 ngàn đồng/hộp khẩu trang 3 lớp, 4 lớp hay khẩu trang 3D, 5D, than hoạt tính và tuỳ từng hãng sản xuất; khẩu trang dành cho trẻ em có giá 40 ngàn đồng/hộp; nước rửa tay sát khuẩn có giá từ 25 - 100 nghìn đồng/chai tùy loại.

Nhân viên Nhà thuốc NaNo (473 Trương Công Định, phường 7, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Lượng người đến mua sản phẩm phòng dịch tăng lên trở lại vào mấy ngày nay. Hiện chúng tôi có khẩu trang y tế được bán với giá bình ổn từ 35 ngàn đồng/hộp 50 cái loại 3 lớp và 4 lớp là 65 ngàn đồng/hộp. Chúng tôi cũng đã chủ động liên hệ để nhập bổ sung dự phòng đáp ứng cung cấp đủ nhu cầu của người dân trong thời gian tới”.

Cùng với đó, tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacy, Long Châu, An Khang … lượng lớn khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay cũng đang được bày bán đầy đủ, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hàng được nhập về thường xuyên, không rơi vào tình trạng hết hàng hay hạn chế số lượng mua khẩu trang như những đợt dịch trước. Nhân viên Vũ Thị Thu Hằng, nhà thuốc Pharmacy (Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Nhà thuốc bán loại khẩu trang giá ổn định là 59 ngàn đồng/hộp. So với đợt dịch trước, nhà thuốc quy định số lượng khẩu trang mỗi người được mua nhưng đợt dịch này lượng hàng ổn định nên nhà thuốc không hạn chế về số lượng mua. Tuy nhiên người dân cũng chỉ mua số lượng ít chỉ 1 hoặc 2 hộp, dùng hết lại tiếp tục đến mua”.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các Sở và các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động sản xuất và phân phối, kinh doanh khẩu trang y tế, vật tư y tế có liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh các mặt hàng này niêm yết giá và cam kết không tăng giá các loại khẩu trang y tế, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành. Cục cũng thường xuyên kiểm tra và theo dõi các cơ sở kinh doanh này. Đồng thời, qua kiểm tra ghi nhận trên địa bàn tỉnh không có tình trạng không niêm yết giá và tăng giá các loại mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có khẩu trang và nước sát khuẩn. (Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh)

Bên cạnh việc bán khẩu trang, các nhà thuốc cũng chủ động phòng, chống dịch theo khuyến cáo từ ngành y tế và chính quyền địa phương. Ở hầu hết các nhà thuốc, nhân viên đều đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước và sau khi giao dịch với khách hàng. Thậm chí, ở nhiều nhà thuốc còn thiết kế tấm kính ngăn giữa người bán với người mua, bố trí một khoang trống vừa đủ để trao nhận tiền, hàng.

