Chung sức chống COVID-19

Chiều 28/5, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Lễ phát động trực tuyến với các huyện, thị, thành phố đợt cao điểm quyên góp ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

KÊU GỌI TINH THẦN “TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI”

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và các điểm cầu tại các huyện, thị, thành và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại Lễ phát động, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã phát đi Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19”. Theo đó, ông Bùi Chí Thành kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, DN, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ và BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh, cũng như những khuyến cáo của ngành y tế, giữ được khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” của dân tộc, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng chung tay tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung: mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh…

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: công tác phòng, chống dịch COVID-19 đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân bằng quyết tâm, quyết liệt và triệt để trong mọi khâu thực hiện “4 tại chỗ” gắn liền với kiên trì áp dụng “5K” + vắc xin với phương châm “Chủ động tấn công tức là phòng dịch hiệu quả”. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lực lượng ở tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Đảng và Nhà nước ta đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiêm vắc xin đại trà phòng bệnh cho nhân dân. Để thực hiện chiến lược tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 nhanh nhất, rộng nhất, yếu tố rất quan trọng là cần nguồn tài chính bảo đảm, do đó việc huy động sự đóng góp, ủng hộ của các tập đoàn, DN tham gia đồng hành cùng góp tài chính cho Quỹ mua vắc xin và phòng, chống COVID-19 là rất cần thiết. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho việc mua vắc xin và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

NHIỀU DN, TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các nhà tài trợ đã bày tỏ lời tri ân đến các bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch đã không quản ngày đêm, nỗ lực hết mình bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chia sẻ với những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, đại diện các DN, tập đoàn, nhà hảo tâm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh BR-VT trong cuộc chiến phòng, chống dịch, với niềm tin sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn địa ốc NOVALAND cho hay: “Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh BR-VT, NOVALAND ủng hộ 10 tỷ đồng, trích từ nguồn kinh phí của Tập đoàn và cán bộ nhân viên, người lao động đóng góp. Chúng tôi mong muốn góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu tiêm vắc xin toàn dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng tại buổi lễ, bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh cho hay, trước đó Công ty đã ủng hộ Ủy ban Trung ương MTTQVN 5 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay trong tối 28/5, UBMTTQVN tỉnh đã chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương chống dịch COVID-19. Cụ thể, tỉnh Bắc Giang: 2 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh: 1 tỷ đồng, tỉnh Bình Phước: 500 triệu đồng, trích từ nguồn vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã tham gia ủng hộ ngay tại lễ phát động. Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang (TX. Phú Mỹ) đã ủng hộ 1 tỷ đồng. Thượng tọa cho hay, ngay từ khi dịch bùng phát năm 2020 đến nay, Thiền Tôn Phật Quang đã kêu gọi phật tử nghiêm túc thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn khi vào chùa. Vào những đợt dịch bùng phát, chùa đóng cửa để bảo đảm an toàn. Các buổi lễ được thực hiện đơn giản, ngắn gọn và ít người để phòng, chống dịch. “Nhà chùa mong muốn góp sức cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Hy vọng toàn dân sớm được tiêm vắc xin và hoạt động kinh tế, xã hội sớm trở lại bình thường”, Thượng tọa Thích Chân Quang bày tỏ.

